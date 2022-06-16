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Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву
Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву - РИА Новости, 16.06.2022
Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву
США ожидают, что в следующий пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы РСЗО, заявил в четверг советник президента США по национальной... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:09
2022-06-16T17:09
2022-06-16T17:38
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США ожидают, что в следующий пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы РСЗО, заявил в четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.По словам Салливана, США поставили уже четыре такие системы Киеву, системы РСЗО также предоставляют Великобритания и ФРГ, напомнил представитель администрации США."Мы должны делать это постепенно и главное, о чем мы думаем при этом, сколько из них могут быть эффективно интегрированы на поле боя", - сказал Салливан, подчеркнув, что это "очень высокотехнологичные системы, которые требуют реальной подготовки". "С увеличением количества систем должно расти число обученного персонала и это будет происходить в предстоящие недели и месяцы", - сказал представитель Белого дома.
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в мире, сша, киев, ситуация в днр и лнр, великобритания
17:09 16.06.2022 (обновлено: 17:38 16.06.2022)
Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву
Белый дом: США ожидают поставки дополнительных РСЗО Украине в новом пакете военной помощи