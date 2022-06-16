https://ria.ru/20220616/pomosch-1795848314.html

Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву

Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву - РИА Новости, 16.06.2022

Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву

США ожидают, что в следующий пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы РСЗО, заявил в четверг советник президента США по национальной... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:09

2022-06-16T17:09

2022-06-16T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

сша

киев

ситуация в днр и лнр

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792558335_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bf3c1b67a6c50cd12c31d56c4182a4a8.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США ожидают, что в следующий пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы РСЗО, заявил в четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.По словам Салливана, США поставили уже четыре такие системы Киеву, системы РСЗО также предоставляют Великобритания и ФРГ, напомнил представитель администрации США."Мы должны делать это постепенно и главное, о чем мы думаем при этом, сколько из них могут быть эффективно интегрированы на поле боя", - сказал Салливан, подчеркнув, что это "очень высокотехнологичные системы, которые требуют реальной подготовки". "С увеличением количества систем должно расти число обученного персонала и это будет происходить в предстоящие недели и месяцы", - сказал представитель Белого дома.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

сша

киев

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, ситуация в днр и лнр, великобритания