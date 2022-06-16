Рейтинг@Mail.ru
Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/pomosch-1795848314.html
Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву
Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву - РИА Новости, 16.06.2022
Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву
США ожидают, что в следующий пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы РСЗО, заявил в четверг советник президента США по национальной... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:09
2022-06-16T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
ситуация в днр и лнр
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792558335_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bf3c1b67a6c50cd12c31d56c4182a4a8.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США ожидают, что в следующий пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы РСЗО, заявил в четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.По словам Салливана, США поставили уже четыре такие системы Киеву, системы РСЗО также предоставляют Великобритания и ФРГ, напомнил представитель администрации США."Мы должны делать это постепенно и главное, о чем мы думаем при этом, сколько из них могут быть эффективно интегрированы на поле боя", - сказал Салливан, подчеркнув, что это "очень высокотехнологичные системы, которые требуют реальной подготовки". "С увеличением количества систем должно расти число обученного персонала и это будет происходить в предстоящие недели и месяцы", - сказал представитель Белого дома.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
сша
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792558335_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_bb7fd8895789201d66f5a5e0063c4ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, ситуация в днр и лнр, великобритания
17:09 16.06.2022 (обновлено: 17:38 16.06.2022)
 
Белый дом рассказал о новой военной помощи Киеву

Белый дом: США ожидают поставки дополнительных РСЗО Украине в новом пакете военной помощи

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США ожидают, что в следующий пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы РСЗО, заявил в четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"В следующем пакете (военной) помощи США мы ожидаем, что состоится дальнейшая поставка этих систем", - сказал представитель Белого дома в ходе онлайн конференции по национальной безопасности CNAS 2022, отвечая на вопрос о том, будут ли США продолжать поставки требуемых Киевом РСЗО M142 HIMARS.
По словам Салливана, США поставили уже четыре такие системы Киеву, системы РСЗО также предоставляют Великобритания и ФРГ, напомнил представитель администрации США.
"Мы должны делать это постепенно и главное, о чем мы думаем при этом, сколько из них могут быть эффективно интегрированы на поле боя", - сказал Салливан, подчеркнув, что это "очень высокотехнологичные системы, которые требуют реальной подготовки". "С увеличением количества систем должно расти число обученного персонала и это будет происходить в предстоящие недели и месяцы", - сказал представитель Белого дома.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевСитуация в ДНР и ЛНРВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала