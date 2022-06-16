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РПЦ рассказала о гуманитарной помощи жителям Донбасса - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/pomosch-1795752753.html
РПЦ рассказала о гуманитарной помощи жителям Донбасса
РПЦ рассказала о гуманитарной помощи жителям Донбасса - РИА Новости, 16.06.2022
РПЦ рассказала о гуманитарной помощи жителям Донбасса
Русская православная церковь передала более 1700 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим жителям Донбасса, сообщает Синодальный отдел РПЦ по... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:50
2022-06-16T17:53
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
москва
донбасс
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Русская православная церковь передала более 1700 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим жителям Донбасса, сообщает Синодальный отдел РПЦ по благотворительности."В России Церковь собрала, закупила и передала более 1700 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1100 тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии", - сообщили в РПЦ. Из московского церковного центра приема помощи, организованного Cинодальным отделом по благотворительности РПЦ, к 10 июня передали в общей сложности 385 тонн гуманитарной помощи беженцам в Москве, в приграничных епархиях и мирным жителям в зоне конфликта. Беженцев разместили в 52 церковных учреждениях в России, Германии и на Украине."На помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям Синодальный отдел по благотворительности в мае направил 42,3 миллиона рублей. Всего Отдел к 10 июня на помощь направил 112,7 миллиона рублей", - отмечено в сообщении.Пять врачей-добровольцев из церковной Больницы Святителя Алексия в Москве оказывают помощь жителям Мариуполя. Православные добровольцы помогают раненым в госпиталях в Москве, Одинцово Московской области, в военном госпитале Ростова-на-Дону и в Новоазовской центральной районной больнице.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, россия, москва, донбасс, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, русская православная церковь, ситуация в днр и лнр
13:50 16.06.2022 (обновлено: 17:53 16.06.2022)
 
РПЦ рассказала о гуманитарной помощи жителям Донбасса

РПЦ передала более 1700 тонн гуманитарной помощи беженцам и жителям Донбасса

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Русская православная церковь передала более 1700 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим жителям Донбасса, сообщает Синодальный отдел РПЦ по благотворительности.
России Церковь собрала, закупила и передала более 1700 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1100 тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии", - сообщили в РПЦ.
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 21:49Специальная военная операция на Украине
Россия доставила на Украину более 31 тысячи тонн гумпомощи
Из московского церковного центра приема помощи, организованного Cинодальным отделом по благотворительности РПЦ, к 10 июня передали в общей сложности 385 тонн гуманитарной помощи беженцам в Москве, в приграничных епархиях и мирным жителям в зоне конфликта. Беженцев разместили в 52 церковных учреждениях в России, Германии и на Украине.
"На помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям Синодальный отдел по благотворительности в мае направил 42,3 миллиона рублей. Всего Отдел к 10 июня на помощь направил 112,7 миллиона рублей", - отмечено в сообщении.
Пять врачей-добровольцев из церковной Больницы Святителя Алексия в Москве оказывают помощь жителям Мариуполя. Православные добровольцы помогают раненым в госпиталях в Москве, Одинцово Московской области, в военном госпитале Ростова-на-Дону и в Новоазовской центральной районной больнице.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияМоскваДонбассОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатРусская православная церковьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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