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Словакия передала Украине военную помощь - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/pomosch-1795684647.html
Словакия передала Украине военную помощь
Словакия передала Украине военную помощь - РИА Новости, 16.06.2022
Словакия передала Украине военную помощь
Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град", сообщил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:27
2022-06-16T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
вооруженные силы украины
евросоюз
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ПРАГА, 16 июн – РИА Новости. Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град", сообщил в четверг братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя."Данная поставка для Украины, как и все предыдущие поставки, будут оплачены Словакии из Европейского фонда мира, который является выражением солидарности ЕС с Украиной", - цитирует телеканал Надя. При этом министр добавил, что направленные на Украину вертолеты уже были выведены из состава ВВС республики и заменены более современными вертолетами UH-60M Black Hawk.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, словакия, нато, ми-17, ми-2, sikorsky uh-60 black hawk, ситуация в днр и лнр
11:27 16.06.2022
 
Словакия передала Украине военную помощь

ТАЗ: Словакия передала Украине пять вертолетов и снаряды для системы "Град"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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ПРАГА, 16 июн – РИА Новости. Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град", сообщил в четверг братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя.
"Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для системы "Град". Поставка одобрена правительством. После передачи данные материалы находятся в использовании вооруженных сил Украины. Об этом информировал глава минобороны Ярослав Надь", - говорится в сообщении.
"Данная поставка для Украины, как и все предыдущие поставки, будут оплачены Словакии из Европейского фонда мира, который является выражением солидарности ЕС с Украиной", - цитирует телеканал Надя. При этом министр добавил, что направленные на Украину вертолеты уже были выведены из состава ВВС республики и заменены более современными вертолетами UH-60M Black Hawk.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 10:34Специальная военная операция на Украине
Генсек НАТО поддержал усиление военной помощи Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСловакияНАТОМи-17Ми-2Sikorsky UH-60 Black HawkСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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