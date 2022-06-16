Словакия передала Украине военную помощь
ТАЗ: Словакия передала Украине пять вертолетов и снаряды для системы "Град"
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
ПРАГА, 16 июн – РИА Новости. Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град", сообщил в четверг братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя.
"Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для системы "Град". Поставка одобрена правительством. После передачи данные материалы находятся в использовании вооруженных сил Украины. Об этом информировал глава минобороны Ярослав Надь", - говорится в сообщении.
"Данная поставка для Украины, как и все предыдущие поставки, будут оплачены Словакии из Европейского фонда мира, который является выражением солидарности ЕС с Украиной", - цитирует телеканал Надя. При этом министр добавил, что направленные на Украину вертолеты уже были выведены из состава ВВС республики и заменены более современными вертолетами UH-60M Black Hawk.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.