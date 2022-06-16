https://ria.ru/20220616/pomosch-1795684647.html

Словакия передала Украине военную помощь

Словакия передала Украине военную помощь - РИА Новости, 16.06.2022

Словакия передала Украине военную помощь

Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град", сообщил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:27

2022-06-16T11:27

2022-06-16T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

вооруженные силы украины

евросоюз

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ПРАГА, 16 июн – РИА Новости. Словакия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град", сообщил в четверг братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя."Данная поставка для Украины, как и все предыдущие поставки, будут оплачены Словакии из Европейского фонда мира, который является выражением солидарности ЕС с Украиной", - цитирует телеканал Надя. При этом министр добавил, что направленные на Украину вертолеты уже были выведены из состава ВВС республики и заменены более современными вертолетами UH-60M Black Hawk.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220616/pomosch-1795665903.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, словакия, нато, ми-17, ми-2, sikorsky uh-60 black hawk, ситуация в днр и лнр