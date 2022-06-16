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Генсек НАТО поддержал усиление военной помощи Украине - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/pomosch-1795665903.html
Генсек НАТО поддержал усиление военной помощи Украине
Генсек НАТО поддержал усиление военной помощи Украине - РИА Новости, 16.06.2022
Генсек НАТО поддержал усиление военной помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявленное накануне президентом США Джо Байденом увеличение военной помощи Украине на общую сумму порядка 1... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:34
2022-06-16T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
украина
россия
сша
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявленное накануне президентом США Джо Байденом увеличение военной помощи Украине на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Я приветствую объявление президентом США предоставления дополнительной поддержки Украине, так как они действительно нуждаются в этом", - сказал Столтенберг в четверг перед началом заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Байден подписал в мае закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса США документ призван упростить оказание военной помощи Украине.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, сша, конгресс сша, нато, ситуация в днр и лнр
10:34 16.06.2022
 
Генсек НАТО поддержал усиление военной помощи Украине

Генсек НАТО Столтенберг поддержал объявленное Байденом усиление военной помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявленное накануне президентом США Джо Байденом увеличение военной помощи Украине на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 11:58
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"Я приветствую объявление президентом США предоставления дополнительной поддержки Украине, так как они действительно нуждаются в этом", - сказал Столтенберг в четверг перед началом заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Байден подписал в мае закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса США документ призван упростить оказание военной помощи Украине.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
09:15Специальная военная операция на Украине
Песков заявил, что США не прислушались к России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинУкраинаРоссияСШАКонгресс СШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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