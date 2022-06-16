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В Севастополе при поддержке ПСБ построят туристско-рекреационный кластер

В Севастополе при поддержке ПСБ построят туристско-рекреационный кластер - РИА Новости, 16.06.2022

В Севастополе при поддержке ПСБ построят туристско-рекреационный кластер

ПСБ окажет финансовую поддержку строительству туристско-рекреационного кластера на северной стороне Севастопольской бухты - многофункционального комплекса YUGA, РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:21

2022-06-16T18:21

2022-06-16T18:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ окажет финансовую поддержку строительству туристско-рекреационного кластера на северной стороне Севастопольской бухты - многофункционального комплекса YUGA, соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ председатель ПСБ Петр Фрадков, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и управляющий партнер проекта YUGA Наиль Измайлов.Многофункциональный комплекс мирового уровня будет включать в себя социальные объекты, в том числе реабилитационный центр для детей. Также в ходе реализации проекта будет благоустроен пляж и линия променада. Всего планируется создать более 200 тысяч квадратных метров помещений, на которых расположится свыше 1,2 тысяч апартаментов, 163 гостиничных номера, конференц-центр, а также досуговые и коммерческие заведения. YUGA сможет принимать более 50 тысяч туристов за сезон."Мы рассматриваем перспективные проекты как стимул для развития инвестиционной привлекательности города Севастополь. Благодаря новым возможностям, которые откроет финансирование от ПСБ, девелопер построит масштабный объект для повышения комфорта жителей и гостей юга страны. Совместный проект бизнеса и органов власти, поддержанный ПСБ, станет значимым шагом на пути развития региона и его инфраструктуры", – отметил Фрадков.По словам Измайлова, проект YUGA станет многофункциональным комплексом мирового уровня и новым драйвером развития всей Северной части города. Комплекс обеспечит качественно новый инфраструктурный уровень и позволит в полной мере раскрыть потенциал Севастополя как для местных жителей, так и для жителей других регионов.

https://ria.ru/20220616/turklaster-1795797310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), севастополь, пмэф