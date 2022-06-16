https://ria.ru/20220616/pmef-1795637453.html

Кузбасс и университет "Синергия" на ПМЭФ заключили соглашение о партнерстве

Кузбасс и университет "Синергия" на ПМЭФ заключили соглашение о партнерстве - РИА Новости, 16.06.2022

Кузбасс и университет "Синергия" на ПМЭФ заключили соглашение о партнерстве

Кузбасс и университет "Синергия" на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о партнерстве для решения социально значимых задач,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:19

2022-06-16T08:19

2022-06-16T08:19

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

санкт-петербург

синергия

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795517083_0:349:3022:2048_1920x0_80_0_0_f46628241a303b88c5b75be0de8f632f.jpg

КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Кузбасс и университет "Синергия" на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о партнерстве для решения социально значимых задач, сообщает пресс-служба правительства региона."Кузбасс и университет "Синергия" заключили соглашение о партнерстве для решения социально значимых задач. Документ в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума подписали заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко и президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов", – говорится в сообщении.Уточняется, что одним из главных направлений сотрудничества Кузбасса и университета "Синергия" станет совершенствование системы образования. Также стороны намерены наладить тесное взаимодействие по подготовке высококвалифицированных специалистов, в которых сегодня нуждаются ключевые отрасли региональной экономики, — промышленность, строительство, сельское хозяйство и туризм. В частности, планируется внедрить модель ранней профориентации, обучать молодежь наиболее востребованным специальностям и популяризировать предпринимательство.Отмечается, что в рамках соглашения планируется оказывать поддержку молодым предпринимателям и расширять возможности частной деловой инициативы посредством внедрения инновационных технологий в области бизнес-образования. Для этого в экосистеме "Синергии" предусмотрены уникальные образовательные программы, практические интенсивы по старту и развитию бизнеса "Взлет", а также разнообразные цифровые сервисы и платформы, включая базу знаний Synergy.Online, добавляется в сообщении.Кроме этого, документ подразумевает обоюдные усилия сторон по развитию туристической отрасли, комплексному продвижению бренда региона и проведению масштабных мероприятий, в том числе для молодежной аудитории.Университет "Синергия" — крупнейший частный вуз, основанный в 1995 году и имеющий государственную лицензию на ведение образовательной деятельности и свидетельство о госаккредитации. На 29 факультетах обучаются более 110 тысяч человек из 89 стран мира. Вуз специализируется на подготовке профессионалов в области предпринимательства, менеджмента, IT-технологий, экономики, юриспруденции, лингвистики, дизайна, банковского дела, а также креативных индустрий, включая медиа, актерское искусство, кино и киберспорт, гейм-дизайн и e-commerce.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795634383.html

https://ria.ru/20220616/primore-1795626281.html

санкт-петербург

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, синергия, кемеровская область