Удмуртия и Сбербанк на ПМЭФ договорились построить хвойный питомник
Сосны. Архивное фото
УФА, 16 июн - РИА Новости. Удмуртия, Сбербанк и ООО "Удан" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о реализации инвестпроекта по строительству частного питомника хвойных саженцев, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта заключили сегодня Сбербанк, Удмуртская Республика и компания "Удан" на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны объявили о намерении сотрудничать при реализации инвестиционных проектов в Удмуртии, объединяя для этого финансовые, материальные и иные ресурсы", - говорится в сообщении.
Соглашение предусматривает взаимодействие для решения приоритетных задач социально-экономического развития республики, развитие сотрудничества в сфере корпоративного кредитования и финансирования экспортной деятельности. Отдельно обозначаются обязательства сторон по строительству питомника для выращивания хвойных саженцев с закрытой корневой системой в Сарапуле, информирует пресс-служба.
"Сбербанк – надежный партнер Удмуртии, благодаря которому мы можем реализовывать очень важные для нас проекты, как социальные, так и инвестиционные. Соглашение о поддержке одного из них мы подписали сегодня. Проектом предполагается создание частного питомника хвойных саженцев с закрытой корневой системой в Сарапуле, в котором будут выращивать, а затем отправлять на продажу 45 миллионов саженцев ежегодно. Объем инвестиций в проект составит более 900 миллионов рублей, будет создано 60 рабочих мест. К строительству теплиц инвестор может приступить уже до конца этого года", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.
Он добавил, что саженцы с закрытой корневой системой из-за высокой приживаемости хорошо подходят для восстановления лесов. За прошедшие пять лет в Удмуртии уже восстановили почти 50 тысяч гектаров леса.
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