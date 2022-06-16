https://ria.ru/20220616/pitomnik-1795942256.html

Удмуртия и Сбербанк на ПМЭФ договорились построить хвойный питомник

Удмуртия и Сбербанк на ПМЭФ договорились построить хвойный питомник - РИА Новости, 16.06.2022

Удмуртия и Сбербанк на ПМЭФ договорились построить хвойный питомник

Удмуртия, Сбербанк и ООО "Удан" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о реализации инвестпроекта по строительству... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:33

2022-06-16T22:33

2022-06-16T22:33

удмуртская республика

экономика

александр бречалов

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

сбербанк россии

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УФА, 16 июн - РИА Новости. Удмуртия, Сбербанк и ООО "Удан" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о реализации инвестпроекта по строительству частного питомника хвойных саженцев, сообщили в пресс-службе главы региона."Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта заключили сегодня Сбербанк, Удмуртская Республика и компания "Удан" на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны объявили о намерении сотрудничать при реализации инвестиционных проектов в Удмуртии, объединяя для этого финансовые, материальные и иные ресурсы", - говорится в сообщении.Соглашение предусматривает взаимодействие для решения приоритетных задач социально-экономического развития республики, развитие сотрудничества в сфере корпоративного кредитования и финансирования экспортной деятельности. Отдельно обозначаются обязательства сторон по строительству питомника для выращивания хвойных саженцев с закрытой корневой системой в Сарапуле, информирует пресс-служба."Сбербанк – надежный партнер Удмуртии, благодаря которому мы можем реализовывать очень важные для нас проекты, как социальные, так и инвестиционные. Соглашение о поддержке одного из них мы подписали сегодня. Проектом предполагается создание частного питомника хвойных саженцев с закрытой корневой системой в Сарапуле, в котором будут выращивать, а затем отправлять на продажу 45 миллионов саженцев ежегодно. Объем инвестиций в проект составит более 900 миллионов рублей, будет создано 60 рабочих мест. К строительству теплиц инвестор может приступить уже до конца этого года", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.Он добавил, что саженцы с закрытой корневой системой из-за высокой приживаемости хорошо подходят для восстановления лесов. За прошедшие пять лет в Удмуртии уже восстановили почти 50 тысяч гектаров леса.

https://ria.ru/20220615/chaykovskiy-1795470085.html

https://ria.ru/20220610/raps-1794527311.html

сарапул

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр бречалов, сарапул, удмуртская республика (удмуртия), сбербанк россии