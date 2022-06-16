https://ria.ru/20220616/peskov-1795744211.html

Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США

Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США - РИА Новости, 16.06.2022

Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США

Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:26

2022-06-16T13:26

2022-06-16T13:26

специальная военная операция на украине

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харьков

киев

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сша

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, мне неизвестно. Возможно, есть у Минобороны какая-то информация. Но мне неизвестно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли что-то в Кремле по поводу якобы захваченных в плен американцах российскими военными.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.

https://ria.ru/20220616/naemniki-1795619819.html

харьков

киев

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, киев, россия, сша