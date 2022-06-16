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Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/peskov-1795744211.html
Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США
Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США - РИА Новости, 16.06.2022
Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США
Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:26
2022-06-16T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
россия
сша
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, мне неизвестно. Возможно, есть у Минобороны какая-то информация. Но мне неизвестно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли что-то в Кремле по поводу якобы захваченных в плен американцах российскими военными.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795619819.html
харьков
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в мире, харьков, киев, россия, сша
13:26 16.06.2022
 
Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США

Пресс-секретарь Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, мне неизвестно. Возможно, есть у Минобороны какая-то информация. Но мне неизвестно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли что-то в Кремле по поводу якобы захваченных в плен американцах российскими военными.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 00:49Специальная военная операция на Украине
СМИ: российские военные взяли в плен под Харьковом двух наемников из США
 
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