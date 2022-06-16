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Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США
Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США - РИА Новости, 16.06.2022
Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США
Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:26
2022-06-16T13:26
2022-06-16T13:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, мне неизвестно. Возможно, есть у Минобороны какая-то информация. Но мне неизвестно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли что-то в Кремле по поводу якобы захваченных в плен американцах российскими военными.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795619819.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, киев, россия, сша
Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США
Пресс-секретарь Песков прокомментировал ситуацию с якобы попавшими в плен военными США