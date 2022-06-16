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В Кремле с трудом верят в переговоры с Украиной - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/peskov-1795742013.html
В Кремле с трудом верят в переговоры с Украиной
В Кремле с трудом верят в переговоры с Украиной - РИА Новости, 16.06.2022
В Кремле с трудом верят в переговоры с Украиной
На продолжение переговоров с Украиной сейчас можно рассчитывать с трудом, они застопорены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:21
2022-06-16T13:30
украина
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
киев
сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На продолжение переговоров с Украиной сейчас можно рассчитывать с трудом, они застопорены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать можно с трудом, потому что сейчас все это застопорилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли на фоне последних заявлений со стороны Киева про Крымский мост рассчитывать на конструктив в переговорах.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.
https://ria.ru/20220615/peregovory-1795397635.html
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украина, в мире, алексей резников, киев, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:21 16.06.2022 (обновлено: 13:30 16.06.2022)
 
В Кремле с трудом верят в переговоры с Украиной

Песков заявил, что на продолжение переговоров с Украиной сложно рассчитывать

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На продолжение переговоров с Украиной сейчас можно рассчитывать с трудом, они застопорены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать можно с трудом, потому что сейчас все это застопорилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли на фоне последних заявлений со стороны Киева про Крымский мост рассчитывать на конструктив в переговорах.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.
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