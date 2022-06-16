https://ria.ru/20220616/peskov-1795742013.html
В Кремле с трудом верят в переговоры с Украиной
В Кремле с трудом верят в переговоры с Украиной - РИА Новости, 16.06.2022
В Кремле с трудом верят в переговоры с Украиной
На продолжение переговоров с Украиной сейчас можно рассчитывать с трудом, они застопорены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:21
2022-06-16T13:21
2022-06-16T13:30
украина
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
киев
сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На продолжение переговоров с Украиной сейчас можно рассчитывать с трудом, они застопорены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать можно с трудом, потому что сейчас все это застопорилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли на фоне последних заявлений со стороны Киева про Крымский мост рассчитывать на конструктив в переговорах.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.
https://ria.ru/20220615/peregovory-1795397635.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, алексей резников, киев, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:21 16.06.2022 (обновлено: 13:30 16.06.2022)
В Кремле с трудом верят в переговоры с Украиной
Песков заявил, что на продолжение переговоров с Украиной сложно рассчитывать
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На продолжение переговоров с Украиной сейчас можно рассчитывать с трудом, они застопорены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать можно с трудом, потому что сейчас все это застопорилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли на фоне последних заявлений со стороны Киева про Крымский мост рассчитывать на конструктив в переговорах.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.