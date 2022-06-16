https://ria.ru/20220616/peskov-1795657424.html

Песков прокомментировал политику США в отношении России

Песков прокомментировал политику США в отношении России - РИА Новости, 16.06.2022

Песков прокомментировал политику США в отношении России

США не принимали таких жестких решений против России даже в период холодной войны, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:05

2022-06-16T10:05

2022-06-16T10:10

владимир путин

сша

женева (город)

джо байден

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США не принимали таких жестких решений против России даже в период холодной войны, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций."Это действительно так. Во-первых, не принималось даже во время холодной войны, а во-вторых, не принималось ни в отношении ни одной страны мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением, что таких жестких решений, которые сейчас принимают США в адрес России, не принималось даже во времена холодной войны.Он добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной."Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220616/kreml-1795654969.html

сша

женева (город)

россия

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владимир путин, сша, женева (город), джо байден, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)