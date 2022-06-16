https://ria.ru/20220616/peskov-1795657424.html
Песков прокомментировал политику США в отношении России
Песков прокомментировал политику США в отношении России - РИА Новости, 16.06.2022
Песков прокомментировал политику США в отношении России
США не принимали таких жестких решений против России даже в период холодной войны, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:05
2022-06-16T10:05
2022-06-16T10:10
владимир путин
сша
женева (город)
джо байден
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США не принимали таких жестких решений против России даже в период холодной войны, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций."Это действительно так. Во-первых, не принималось даже во время холодной войны, а во-вторых, не принималось ни в отношении ни одной страны мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением, что таких жестких решений, которые сейчас принимают США в адрес России, не принималось даже во времена холодной войны.Он добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной."Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции", - сказал Песков.
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владимир путин, сша, женева (город), джо байден, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
10:05 16.06.2022 (обновлено: 10:10 16.06.2022)
Песков прокомментировал политику США в отношении России
Песков: США не принимали таких жестких решений против России даже в период холодной войны
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США не принимали таких жестких решений против России даже в период холодной войны, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Год назад в Женеве
прошел саммит лидеров России
и США Владимира Путина
и Джо Байдена
. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
"Это действительно так. Во-первых, не принималось даже во время холодной войны, а во-вторых, не принималось ни в отношении ни одной страны мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением, что таких жестких решений, которые сейчас принимают США в адрес России, не принималось даже во времена холодной войны.
Он добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной экономической войной.
"Наша страна действительно столкнулась с совершенно беспрецедентной по своим масштабам экономической войной, попытками удушения, попытками изоляции", - сказал Песков.