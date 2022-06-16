https://ria.ru/20220616/peskov-1795652131.html
США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков
США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков
США должны понять, что воевать с Россией политически и экономически бесперспективно, а попытки "задушить санкциями" обречены на провал, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:44
2022-06-16T09:44
2022-06-16T09:45
в мире
владимир путин
джо байден
женева (город)
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США должны понять, что воевать с Россией политически и экономически бесперспективно, а попытки "задушить санкциями" обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сейчас, наверно, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически - дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями - это тоже те усилия, которые обречены на провал", - сказал он.В четверг исполняется ровно год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
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женева (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, джо байден, женева (город), россия, сша, дмитрий песков
09:44 16.06.2022 (обновлено: 09:45 16.06.2022)
США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: попытки задушить Россию санкциями обречены на провал