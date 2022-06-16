https://ria.ru/20220616/peskov-1795652131.html

США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков

США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022

США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков

США должны понять, что воевать с Россией политически и экономически бесперспективно, а попытки "задушить санкциями" обречены на провал, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:44

2022-06-16T09:44

2022-06-16T09:45

в мире

владимир путин

джо байден

женева (город)

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США должны понять, что воевать с Россией политически и экономически бесперспективно, а попытки "задушить санкциями" обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сейчас, наверно, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически - дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями - это тоже те усилия, которые обречены на провал", - сказал он.В четверг исполняется ровно год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795649745.html

женева (город)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, джо байден, женева (город), россия, сша, дмитрий песков