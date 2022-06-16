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США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
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США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков
США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков
США должны понять, что воевать с Россией политически и экономически бесперспективно, а попытки "задушить санкциями" обречены на провал, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:44
2022-06-16T09:45
в мире
владимир путин
джо байден
женева (город)
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США должны понять, что воевать с Россией политически и экономически бесперспективно, а попытки "задушить санкциями" обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сейчас, наверно, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически - дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями - это тоже те усилия, которые обречены на провал", - сказал он.В четверг исполняется ровно год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
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в мире, владимир путин, джо байден, женева (город), россия, сша, дмитрий песков
09:44 16.06.2022 (обновлено: 09:45 16.06.2022)
 
США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: попытки задушить Россию санкциями обречены на провал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США должны понять, что воевать с Россией политически и экономически бесперспективно, а попытки "задушить санкциями" обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас, наверно, нужно, чтобы Соединенные Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически, политически - дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными рестрикциями и санкциями - это тоже те усилия, которые обречены на провал", - сказал он.
В четверг исполняется ровно год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 09:33
Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденЖенева (город)РоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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