https://ria.ru/20220616/peskov-1795644518.html

Песков заявил, что США не прислушались к России

Песков заявил, что США не прислушались к России - РИА Новости, 16.06.2022

Песков заявил, что США не прислушались к России

Несмотря на надежды от саммита в Женеве, США не прислушались к озабоченностям РФ, это стало триггером для неизбежности спецоперации, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:15

2022-06-16T09:15

2022-06-16T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

женева (город)

украина

джо байден

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Несмотря на надежды от саммита в Женеве, США не прислушались к озабоченностям РФ, это стало триггером для неизбежности спецоперации, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена."Несмотря на определенные надежды, которые появились после Женевы, Соединенные Штаты отказались прислушаться к нашим озабоченностям. Соединенные Штаты отказались от обсуждения темы безопасности Российской Федерации, отказались обсуждать вопрос дальнейшего нерасширения НАТО в сторону наших границ и непоглощения НАТО Украины, что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и верховный главнокомандующий", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

женева (город)

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в мире, владимир путин, женева (город), украина, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр