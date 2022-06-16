https://ria.ru/20220616/peskov-1795644518.html
Песков заявил, что США не прислушались к России
Песков заявил, что США не прислушались к России - РИА Новости, 16.06.2022
Песков заявил, что США не прислушались к России
Несмотря на надежды от саммита в Женеве, США не прислушались к озабоченностям РФ, это стало триггером для неизбежности спецоперации, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:15
2022-06-16T09:15
2022-06-16T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
женева (город)
украина
джо байден
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Несмотря на надежды от саммита в Женеве, США не прислушались к озабоченностям РФ, это стало триггером для неизбежности спецоперации, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена."Несмотря на определенные надежды, которые появились после Женевы, Соединенные Штаты отказались прислушаться к нашим озабоченностям. Соединенные Штаты отказались от обсуждения темы безопасности Российской Федерации, отказались обсуждать вопрос дальнейшего нерасширения НАТО в сторону наших границ и непоглощения НАТО Украины, что во многом и стало таким триггером для неизбежности той самой специальной военной операции, о которой принял решение наш президент и верховный главнокомандующий", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html
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в мире, владимир путин, женева (город), украина, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр
09:15 16.06.2022 (обновлено: 10:10 16.06.2022)
Песков заявил, что США не прислушались к России
Песков: несмотря на надежды от саммита в Женеве, США не прислушались к России