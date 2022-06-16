https://ria.ru/20220616/peskov-1795630238.html

Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны

Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны - РИА Новости, 16.06.2022

Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на вопрос о возможности ядерной войны заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T06:24

2022-06-16T06:24

2022-06-16T06:29

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на вопрос о возможности ядерной войны заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы таких вопросов не задавать, а спикерам – мудрыми, чтобы на них не отвечать."Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать", - сказал Песков.Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран прошла в Женеве 16 июня 2021 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, в мире