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Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны - РИА Новости, 16.06.2022
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Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны
Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны - РИА Новости, 16.06.2022
Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на вопрос о возможности ядерной войны заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T06:24
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на вопрос о возможности ядерной войны заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы таких вопросов не задавать, а спикерам – мудрыми, чтобы на них не отвечать."Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать", - сказал Песков.Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран прошла в Женеве 16 июня 2021 года.
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россия, сша, в мире
06:24 16.06.2022 (обновлено: 06:29 16.06.2022)
 
Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны

Пресс-секретарь президента Песков посоветовал не задавать вопросы о ядерной войне

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на вопрос о возможности ядерной войны заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы таких вопросов не задавать, а спикерам – мудрыми, чтобы на них не отвечать.
"Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать", - сказал Песков.
Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран прошла в Женеве 16 июня 2021 года.
 
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