https://ria.ru/20220616/peskov-1795630238.html
Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны
Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны - РИА Новости, 16.06.2022
Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на вопрос о возможности ядерной войны заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T06:24
2022-06-16T06:24
2022-06-16T06:29
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на вопрос о возможности ядерной войны заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы таких вопросов не задавать, а спикерам – мудрыми, чтобы на них не отвечать."Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать", - сказал Песков.Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран прошла в Женеве 16 июня 2021 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, в мире
06:24 16.06.2022 (обновлено: 06:29 16.06.2022)
Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны
Пресс-секретарь президента Песков посоветовал не задавать вопросы о ядерной войне
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на вопрос о возможности ядерной войны заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы таких вопросов не задавать, а спикерам – мудрыми, чтобы на них не отвечать.
"Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать", - сказал Песков.
Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран прошла в Женеве 16 июня 2021 года.