"Аэрофлот" и ФПК договорились о развитии программы совместных перевозок
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) договорились о развитии программы совместных перевозок, подписали соответствующий меморандум на ПМЭФ, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Аэрофлот" и "Федеральная пассажирская компания" договорились о создании нового продукта в области транспортного сообщения – программы совместных перевозок. Соответствующий меморандум о взаимопонимании между двумя компаниями подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" Владимир Пястолов в рамках XXV Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.
Согласно документу, стороны намерены в дальнейшем разработать и заключить соглашение о комбинированной перевозке. Такая услуга позволит пассажирам оформлять проезд авиационным и железнодорожным транспортом в рамках одного маршрута и с использованием единой маршрутной квитанции. Это существенно сократит пассажирам время на поиск вариантов и подбор удобных стыковок между рейсами "Аэрофлота" и поездами, а также расширит возможности для путешествий по городам России.
"АО "ФПК" и ПАО "Аэрофлот" видят большую перспективу в развитии комбинированных перевозок. Новый совместный продукт в области транспортного сообщения призван упростить, в первую очередь, путешествие в южные города России, с которыми приостановлено авиационное сообщение", - отмечает компания.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.