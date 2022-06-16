https://ria.ru/20220616/perevozki-1795753997.html

"Аэрофлот" и ФПК договорились о развитии программы совместных перевозок

"Аэрофлот" и ФПК договорились о развитии программы совместных перевозок - РИА Новости, 16.06.2022

"Аэрофлот" и ФПК договорились о развитии программы совместных перевозок

Российская авиакомпания "Аэрофлот" и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) договорились о развитии программы совместных перевозок, подписали... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:15

2022-06-16T14:15

2022-06-16T14:15

аэрофлот

федеральная пассажирская компания

экономика

россия

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) договорились о развитии программы совместных перевозок, подписали соответствующий меморандум на ПМЭФ, сообщает пресс-служба авиакомпании."Аэрофлот" и "Федеральная пассажирская компания" договорились о создании нового продукта в области транспортного сообщения – программы совместных перевозок. Соответствующий меморандум о взаимопонимании между двумя компаниями подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" Владимир Пястолов в рамках XXV Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.Согласно документу, стороны намерены в дальнейшем разработать и заключить соглашение о комбинированной перевозке. Такая услуга позволит пассажирам оформлять проезд авиационным и железнодорожным транспортом в рамках одного маршрута и с использованием единой маршрутной квитанции. Это существенно сократит пассажирам время на поиск вариантов и подбор удобных стыковок между рейсами "Аэрофлота" и поездами, а также расширит возможности для путешествий по городам России."АО "ФПК" и ПАО "Аэрофлот" видят большую перспективу в развитии комбинированных перевозок. Новый совместный продукт в области транспортного сообщения призван упростить, в первую очередь, путешествие в южные города России, с которыми приостановлено авиационное сообщение", - отмечает компания.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/aeroflot-1795495900.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, федеральная пассажирская компания, экономика, россия, пмэф