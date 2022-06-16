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В Переславле на берегу озера Плещеево создадут туристско-рекреационный парк - РИА Новости, 16.06.2022
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Ярославская область
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В Переславле на берегу озера Плещеево создадут туристско-рекреационный парк
В Переславле на берегу озера Плещеево создадут туристско-рекреационный парк - РИА Новости, 16.06.2022
В Переславле на берегу озера Плещеево создадут туристско-рекреационный парк
Туристско-рекреационный парк будет создан в городе Переславль-Залесский на берегу озера Плещеево, в частности, планируется обустройство пешеходной набережной,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:01
2022-06-16T16:01
ярославская область
общество
михаил евраев
переславль-залесский
ярославская область
туризм
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Туристско-рекреационный парк будет создан в городе Переславль-Залесский на берегу озера Плещеево, в частности, планируется обустройство пешеходной набережной, строительство трехэтажного гостиничного комплекса и гостевых домов, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.Соответствующее соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума подписали врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и директор ООО "Центр-Девелопмент" Оксана Десятерикова.Врио губернатора назвал Переславль-Залесский одной из жемчужин Золотого кольца. По его словам, Переславль – это въездные ворота в регион, город принимает большой поток туристов, но потенциал его гораздо шире, и чтобы использовать его в полной мере, необходима современная инфраструктура гостеприимства."Реализация проекта позволит комплексно развивать центральную часть Переславля-Залесского: благоустроить набережную, открыть новые прогулочные маршруты вокруг озера. В целом – создать комфортную городскую среду. Это улучшит качество жизни наших жителей и позволит привлечь гостей в регион", - заявил врио губернатора Михаил Евраев.По его словам, главная задача, которую он ставит перед правительством области - существенно увеличить региональный бюджет, чтобы направить доходы на ремонт дорог, благоустройство, строительство социальных объектов. Туризм, подчеркнул глава региона, является одним из инструментов пополнения бюджета, и необходимо, чтобы в эту работу были вовлечены все территории Ярославской области.По данным пресс-службы областного правительства, в рамках инвестпроекта в центральной части Переславля на берегу Плещеева озера планируется создание трехэтажного гостиничного комплекса и гостевых домов. В состав парка войдут ресторан, кафе, спортивные сооружения. Проектом предусмотрены конференц-зал, развлекательная и спортивная инфраструктура. На береговой полосе озера будет благоустроена пешеходная набережная. На территории будут проводиться массовые мероприятия, сезонные фестивали, детские праздники, тематические мероприятия. Проект планируется реализовать на земельных участках общей площадью более 45 гектаров. Объем вложений составит порядка 22 миллиардов рублей. Будет создано более 200 рабочих мест.
https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html
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общество, михаил евраев, переславль-залесский, ярославская область, туризм
16:01 16.06.2022
 

В Переславле на берегу озера Плещеево создадут туристско-рекреационный парк

© РИА Новости / Мария СеливановаПереславль. Вид на Плещеево озеро с Александровской горы
Переславль. Вид на Плещеево озеро с Александровской горы - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Переславль. Вид на Плещеево озеро с Александровской горы. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Туристско-рекреационный парк будет создан в городе Переславль-Залесский на берегу озера Плещеево, в частности, планируется обустройство пешеходной набережной, строительство трехэтажного гостиничного комплекса и гостевых домов, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Соответствующее соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума подписали врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и директор ООО "Центр-Девелопмент" Оксана Десятерикова.
Врио губернатора назвал Переславль-Залесский одной из жемчужин Золотого кольца. По его словам, Переславль – это въездные ворота в регион, город принимает большой поток туристов, но потенциал его гораздо шире, и чтобы использовать его в полной мере, необходима современная инфраструктура гостеприимства.
"Реализация проекта позволит комплексно развивать центральную часть Переславля-Залесского: благоустроить набережную, открыть новые прогулочные маршруты вокруг озера. В целом – создать комфортную городскую среду. Это улучшит качество жизни наших жителей и позволит привлечь гостей в регион", - заявил врио губернатора Михаил Евраев.
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По его словам, главная задача, которую он ставит перед правительством области - существенно увеличить региональный бюджет, чтобы направить доходы на ремонт дорог, благоустройство, строительство социальных объектов. Туризм, подчеркнул глава региона, является одним из инструментов пополнения бюджета, и необходимо, чтобы в эту работу были вовлечены все территории Ярославской области.
По данным пресс-службы областного правительства, в рамках инвестпроекта в центральной части Переславля на берегу Плещеева озера планируется создание трехэтажного гостиничного комплекса и гостевых домов. В состав парка войдут ресторан, кафе, спортивные сооружения. Проектом предусмотрены конференц-зал, развлекательная и спортивная инфраструктура. На береговой полосе озера будет благоустроена пешеходная набережная. На территории будут проводиться массовые мероприятия, сезонные фестивали, детские праздники, тематические мероприятия. Проект планируется реализовать на земельных участках общей площадью более 45 гектаров. Объем вложений составит порядка 22 миллиардов рублей. Будет создано более 200 рабочих мест.

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