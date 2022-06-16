https://ria.ru/20220616/peregovory-1795671092.html

В Италии рассказали, почему Шольц, Макрон и Драги ничего не решат в Киеве

В Италии рассказали, почему Шольц, Макрон и Драги ничего не решат в Киеве - РИА Новости, 16.06.2022

В Италии рассказали, почему Шольц, Макрон и Драги ничего не решат в Киеве

Несмотря на призывы к быстрому дипломатическому решению украинского кризиса, группа европейских лидеров в лице премьера Италии Марио Драги, канцлера ФРГ Олафа... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:49

2022-06-16T10:49

2022-06-16T12:14

в мире

марио драги

олаф шольц

эммануэль макрон

киев

украина

санкции в отношении россии

европа

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Несмотря на призывы к быстрому дипломатическому решению украинского кризиса, группа европейских лидеров в лице премьера Италии Марио Драги, канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона не сможет добиться от Киева желаемого результата. Об этом заявил обозреватель газеты La Stampa Лучио Караччоло.Автор статьи считает, что нынешняя ситуация на Украине вызывает во многих странах Европы "головную боль"."Поскольку итальянский, французский и немецкий лидеры опасаются, что затягивание конфликта может поставить под вопрос хрупкое экономическое, социальное и политическое равновесие в их странах, Зеленскому предложат согласиться на переговоры о прекращении огня (номинально мирные), пока не стало слишком поздно. Для него и особенно для нас. Хотя, конечно, мы публично подтвердим, что Киев сам решает, как и когда вести переговоры", — пояснил Караччоло.Тем не менее конфликт провоцирует некоторые страны на воинственные высказывания и действия. К его эскалации, отметил обозреватель, призывают Польша ("по убеждениям") и Великобритания ("по призванию идентичности, ведь Большая игра никогда не заканчивается").Автор материала пришел к выводу, что реальной переговорной властью обладают только Москва и Вашингтон, строго конфиденциальный диалог которых может завершить конфликт."Нет смысла тратить время на интерпретацию того или иного публичного заявления, в лучшем случае свидетельствующего о настроениях и тенденциях или направленного на маскировку условий подпольных переговоров, когда решено вести серьезный диалог. <...> Больно думать, что мы мало что можем с этим сделать. Еще больнее думать, что мы хозяева игры", — резюмировал Караччоло.Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц прибыли в Киев сегодня утром. Канцелярии не анонсировали визит из соображений безопасности.

https://ria.ru/20220616/melnik-1795640090.html

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795653872.html

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, марио драги, олаф шольц, эммануэль макрон, киев, украина, санкции в отношении россии, европа