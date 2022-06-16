10:49 16.06.2022 (обновлено: 12:14 16.06.2022)
В Италии рассказали, почему Шольц, Макрон и Драги ничего не решат в Киеве
La Stampa: Шольц, Макрон и Драги приехали уговаривать Зеленского начать диалог с Москвой
© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Несмотря на призывы к быстрому дипломатическому решению украинского кризиса, группа европейских лидеров в лице премьера Италии Марио Драги, канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона не сможет добиться от Киева желаемого результата. Об этом заявил обозреватель газеты La Stampa Лучио Караччоло.
"Поскольку итальянский, французский и немецкий лидеры опасаются, что затягивание конфликта может поставить под вопрос хрупкое экономическое, социальное и политическое равновесие в их странах, Зеленскому предложат согласиться на переговоры о прекращении огня (номинально мирные), пока не стало слишком поздно. Для него и особенно для нас. Хотя, конечно, мы публично подтвердим, что Киев сам решает, как и когда вести переговоры", — пояснил Караччоло.
Тем не менее конфликт провоцирует некоторые страны на воинственные высказывания и действия. К его эскалации, отметил обозреватель, призывают Польша ("по убеждениям") и Великобритания ("по призванию идентичности, ведь Большая игра никогда не заканчивается").
"Давайте проясним: чтобы добиться этого исхода, необходимо не только усиленно вооружать украинцев (которые жалуются на гигантский разрыв между обещанным и поставленным оружием), но и массово развернуть на местах неофициальных наемников. Или рисковать войной с Россией, официально развернув собственные силы. Других путей к победе (или катастрофе) не существует", — считает Караччоло.
"Нет смысла тратить время на интерпретацию того или иного публичного заявления, в лучшем случае свидетельствующего о настроениях и тенденциях или направленного на маскировку условий подпольных переговоров, когда решено вести серьезный диалог. <...> Больно думать, что мы мало что можем с этим сделать. Еще больнее думать, что мы хозяева игры", — резюмировал Караччоло.
Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц прибыли в Киев сегодня утром. Канцелярии не анонсировали визит из соображений безопасности.