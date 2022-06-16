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Лаврентьев: следующая встреча "астанинского" формата может пройти осенью - РИА Новости, 16.06.2022
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Лаврентьев: следующая встреча "астанинского" формата может пройти осенью
Лаврентьев: следующая встреча "астанинского" формата может пройти осенью - РИА Новости, 16.06.2022
Лаврентьев: следующая встреча "астанинского" формата может пройти осенью
Девятнадцатая встреча "астанинского" формата по сирийскому урегулированию может пройти осенью в Нур-Султане, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:29
2022-06-16T07:29
в мире
сирия
россия
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НУР-СУЛТАН, 16 июн – РИА Новости. Девятнадцатая встреча "астанинского" формата по сирийскому урегулированию может пройти осенью в Нур-Султане, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Лаврентьев также коснулся встречи президентов России, Ирана и Турции – саммита, который откладывался долгое время из-за ситуации с коронавирусом и который должен пройти в Иране. По его словам, идет досогласование этого вопроса, Иран же заверил, что эпидситуация позволяет провести встречу президентов, которая будет зависеть от их графика.В Казахстане 15-16 июня проходит 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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в мире, сирия, россия
07:29 16.06.2022
 
Лаврентьев: следующая встреча "астанинского" формата может пройти осенью

Лаврентьев: следующий раунд "астанинских" переговоров по Сирии может пройти осенью

© Pixabay / Бахыт КаныбекВид на Нур-Султан
Вид на Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Pixabay / Бахыт Каныбек
Вид на Нур-Султан. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 16 июн – РИА Новости. Девятнадцатая встреча "астанинского" формата по сирийскому урегулированию может пройти осенью в Нур-Султане, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Примерная дата – это осень этого года", - сказал он журналистам.
Лаврентьев также коснулся встречи президентов России, Ирана и Турции – саммита, который откладывался долгое время из-за ситуации с коронавирусом и который должен пройти в Иране. По его словам, идет досогласование этого вопроса, Иран же заверил, что эпидситуация позволяет провести встречу президентов, которая будет зависеть от их графика.
В Казахстане 15-16 июня проходит 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. 23 января 2017 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 06:13
Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
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