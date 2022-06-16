https://ria.ru/20220616/peregovory-1795632735.html

Лаврентьев: следующая встреча "астанинского" формата может пройти осенью

Лаврентьев: следующая встреча "астанинского" формата может пройти осенью - РИА Новости, 16.06.2022

Лаврентьев: следующая встреча "астанинского" формата может пройти осенью

Девятнадцатая встреча "астанинского" формата по сирийскому урегулированию может пройти осенью в Нур-Султане, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:29

2022-06-16T07:29

2022-06-16T07:29

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НУР-СУЛТАН, 16 июн – РИА Новости. Девятнадцатая встреча "астанинского" формата по сирийскому урегулированию может пройти осенью в Нур-Султане, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Лаврентьев также коснулся встречи президентов России, Ирана и Турции – саммита, который откладывался долгое время из-за ситуации с коронавирусом и который должен пройти в Иране. По его словам, идет досогласование этого вопроса, Иран же заверил, что эпидситуация позволяет провести встречу президентов, которая будет зависеть от их графика.В Казахстане 15-16 июня проходит 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20220615/peregovory-1795162304.html

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Максим Горбачев

в мире, сирия, россия