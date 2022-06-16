https://ria.ru/20220616/peregovory-1795622964.html
Арахамия признал слабость позиции Украины в переговорах с Россией
Арахамия признал слабость позиции Украины в переговорах с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
Арахамия признал слабость позиции Украины в переговорах с Россией
Находящийся с визитом в Вашингтоне Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Киева на мирных переговорах с РФ, признал слабость позиции Украины в этих... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T02:49
2022-06-16T02:49
2022-06-16T02:51
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Находящийся с визитом в Вашингтоне Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Киева на мирных переговорах с РФ, признал слабость позиции Украины в этих переговорах, при этом, по его словам, даже сейчас, когда они "фактически заморожены", представители сторон раз-два в неделею созваниваются.Он также заявил, что, хотя мирные переговоры между двумя странами фактически заморожены, представители РФ и Украины "единожды или дважды в неделю" созваниваются по телефону.При этом, добавил Арахамия, и в Москве, и в Киеве "четко осознают, что прямо сейчас возможности для проведения переговоров нет".Глава Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявлял, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".
https://ria.ru/20220615/peregovory-1795429342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, нато
02:49 16.06.2022 (обновлено: 02:51 16.06.2022)
Арахамия признал слабость позиции Украины в переговорах с Россией
Член украинской делегации Арахамия признал слабость позиции Киева в переговорах с Россией