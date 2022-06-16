https://ria.ru/20220616/peregovory-1795622964.html

Арахамия признал слабость позиции Украины в переговорах с Россией

Арахамия признал слабость позиции Украины в переговорах с Россией - РИА Новости, 16.06.2022

Арахамия признал слабость позиции Украины в переговорах с Россией

Находящийся с визитом в Вашингтоне Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Киева на мирных переговорах с РФ, признал слабость позиции Украины в этих... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T02:49

2022-06-16T02:49

2022-06-16T02:51

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Находящийся с визитом в Вашингтоне Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Киева на мирных переговорах с РФ, признал слабость позиции Украины в этих переговорах, при этом, по его словам, даже сейчас, когда они "фактически заморожены", представители сторон раз-два в неделею созваниваются.Он также заявил, что, хотя мирные переговоры между двумя странами фактически заморожены, представители РФ и Украины "единожды или дважды в неделю" созваниваются по телефону.При этом, добавил Арахамия, и в Москве, и в Киеве "четко осознают, что прямо сейчас возможности для проведения переговоров нет".Глава Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что деструктивные действия США, Британии и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений привели к прекращению российско-украинского диалога. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявлял, что вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и его "западных кураторах".

https://ria.ru/20220615/peregovory-1795429342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, украина, нато