Тверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтенд Тверской области на ПМЭФ-2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Стенд Тверской области на ПМЭФ-2022
ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Тверская область благодаря участию в Петербургском международном экономическом форуме рассчитывает расширить список партнеров, сообщил в четверг журналистам возглавляющий делегацию региона на форуме губернатор региона Игорь Руденя.
"Главная задача – получить дополнительных партнеров, которые будут развивать в регионе компетенции по ключевым направлениям, обеспечивать экономический суверенитет. У нас есть возможности активно развивать целый ряд рыночных направлений. В частности, сегодня запланирован ряд встреч и подписания соглашений, связанных с машиностроением, строительной отраслью, сельским хозяйством, развитием высоких технологий. Важно также дать молодежи реализовать свои амбиции на территории страны и региона", – сказал Руденя.
Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. Всего в прошлом году на ПМЭФ-2021 делегацией Верхневолжья было проведено 15 деловых встреч, в том числе подписано 12 соглашений.