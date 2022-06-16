Тверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ

"Главная задача – получить дополнительных партнеров, которые будут развивать в регионе компетенции по ключевым направлениям, обеспечивать экономический суверенитет. У нас есть возможности активно развивать целый ряд рыночных направлений. В частности, сегодня запланирован ряд встреч и подписания соглашений, связанных с машиностроением, строительной отраслью, сельским хозяйством, развитием высоких технологий. Важно также дать молодежи реализовать свои амбиции на территории страны и региона", – сказал Руденя.