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Тверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2022
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Тверская область
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Тверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ
Тверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2022
Тверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ
Тверская область благодаря участию в Петербургском международном экономическом форуме рассчитывает расширить список партнеров, сообщил в четверг журналистам... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:34
2022-06-16T12:34
тверская область
тверская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
пмэф
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Тверская область благодаря участию в Петербургском международном экономическом форуме рассчитывает расширить список партнеров, сообщил в четверг журналистам возглавляющий делегацию региона на форуме губернатор региона Игорь Руденя.Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. Всего в прошлом году на ПМЭФ-2021 делегацией Верхневолжья было проведено 15 деловых встреч, в том числе подписано 12 соглашений.
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тверская область
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тверская область, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, пмэф, игорь руденя
12:34 16.06.2022
 

Тверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтенд Тверской области на ПМЭФ-2022
Стенд Тверской области на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Стенд Тверской области на ПМЭФ-2022
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Тверская область благодаря участию в Петербургском международном экономическом форуме рассчитывает расширить список партнеров, сообщил в четверг журналистам возглавляющий делегацию региона на форуме губернатор региона Игорь Руденя.
"Главная задача – получить дополнительных партнеров, которые будут развивать в регионе компетенции по ключевым направлениям, обеспечивать экономический суверенитет. У нас есть возможности активно развивать целый ряд рыночных направлений. В частности, сегодня запланирован ряд встреч и подписания соглашений, связанных с машиностроением, строительной отраслью, сельским хозяйством, развитием высоких технологий. Важно также дать молодежи реализовать свои амбиции на территории страны и региона", – сказал Руденя.
Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. Всего в прошлом году на ПМЭФ-2021 делегацией Верхневолжья было проведено 15 деловых встреч, в том числе подписано 12 соглашений.
Баннер Петербургского международного экономического форума
10 июня, 15:03Тверская область
Тверская область намерена подписать ряд соглашений на ПМЭФ
 
Тверская областьТверская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)ЭкономикаПМЭФИгорь Руденя
 
 
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