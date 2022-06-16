https://ria.ru/20220616/ospa-1795754146.html
Попова оценила риск заражения оспой обезьян для россиян
Попова оценила риск заражения оспой обезьян для россиян - РИА Новости, 16.06.2022
Попова оценила риск заражения оспой обезьян для россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для граждан РФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:52
2022-06-16T13:52
2022-06-16T14:06
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для граждан РФ."Мы не видим высоких рисков для Российской Федерации, для наших граждан. Мы, безусловно, знаем, что у нас уже есть и тест-система, и сегодня еще одна специальная тест-система на оспу обезьян выходит из регистрации. У нас есть вакцина от оспы, которая сегодня тоже находится в стадии регистрации, она разработана, хорошо себя показала. То есть сказать, что граждане не защищены, нельзя", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы усилили, безусловно, и контроль во всех пунктах пропуска, на въезде, потому что, конечно же, если мы говорим об этой инфекции, то только как о завозной, что нам ее могут завезти", - добавила она.Глава Роспотребнадзора также отметила, что сегодня каждый имеет возможность протестироваться на эту инфекцию, обратившись в медицинское учреждение."Наши лаборатории проводят эти исследования и на сегодняшний день положительных результатов нет. И завозов этой инфекции в РФ тоже нет. Но лето, отпуска, поэтому все должны быть проинформированы сегодня в первую очередь о том, что такая угроза есть в мире, в первую очередь, в Европе, 85% всех зарегистрированных случаев – это Европа, и очень бережно относиться к своему здоровью в период летних отпусков, командировок", - подчеркнула она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян, россия, здоровье - общество
13:52 16.06.2022 (обновлено: 14:06 16.06.2022)
Попова оценила риск заражения оспой обезьян для россиян
Глава Роспотребнадзора Попова не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для россиян
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для граждан РФ.
"Мы не видим высоких рисков для Российской Федерации, для наших граждан. Мы, безусловно, знаем, что у нас уже есть и тест-система, и сегодня еще одна специальная тест-система на оспу обезьян выходит из регистрации. У нас есть вакцина от оспы, которая сегодня тоже находится в стадии регистрации, она разработана, хорошо себя показала. То есть сказать, что граждане не защищены, нельзя", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы усилили, безусловно, и контроль во всех пунктах пропуска, на въезде, потому что, конечно же, если мы говорим об этой инфекции, то только как о завозной, что нам ее могут завезти", - добавила она.
Глава Роспотребнадзора
также отметила, что сегодня каждый имеет возможность протестироваться на эту инфекцию, обратившись в медицинское учреждение.
"Наши лаборатории проводят эти исследования и на сегодняшний день положительных результатов нет. И завозов этой инфекции в РФ
тоже нет. Но лето, отпуска, поэтому все должны быть проинформированы сегодня в первую очередь о том, что такая угроза есть в мире, в первую очередь, в Европе
, 85% всех зарегистрированных случаев – это Европа, и очень бережно относиться к своему здоровью в период летних отпусков, командировок", - подчеркнула она.