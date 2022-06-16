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Попова оценила риск заражения оспой обезьян для россиян - РИА Новости, 16.06.2022
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Попова оценила риск заражения оспой обезьян для россиян
Попова оценила риск заражения оспой обезьян для россиян - РИА Новости, 16.06.2022
Попова оценила риск заражения оспой обезьян для россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для граждан РФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:52
2022-06-16T14:06
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для граждан РФ."Мы не видим высоких рисков для Российской Федерации, для наших граждан. Мы, безусловно, знаем, что у нас уже есть и тест-система, и сегодня еще одна специальная тест-система на оспу обезьян выходит из регистрации. У нас есть вакцина от оспы, которая сегодня тоже находится в стадии регистрации, она разработана, хорошо себя показала. То есть сказать, что граждане не защищены, нельзя", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы усилили, безусловно, и контроль во всех пунктах пропуска, на въезде, потому что, конечно же, если мы говорим об этой инфекции, то только как о завозной, что нам ее могут завезти", - добавила она.Глава Роспотребнадзора также отметила, что сегодня каждый имеет возможность протестироваться на эту инфекцию, обратившись в медицинское учреждение."Наши лаборатории проводят эти исследования и на сегодняшний день положительных результатов нет. И завозов этой инфекции в РФ тоже нет. Но лето, отпуска, поэтому все должны быть проинформированы сегодня в первую очередь о том, что такая угроза есть в мире, в первую очередь, в Европе, 85% всех зарегистрированных случаев – это Европа, и очень бережно относиться к своему здоровью в период летних отпусков, командировок", - подчеркнула она.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян, россия, здоровье - общество
13:52 16.06.2022 (обновлено: 14:06 16.06.2022)
 
Попова оценила риск заражения оспой обезьян для россиян

Глава Роспотребнадзора Попова не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для граждан РФ.
"Мы не видим высоких рисков для Российской Федерации, для наших граждан. Мы, безусловно, знаем, что у нас уже есть и тест-система, и сегодня еще одна специальная тест-система на оспу обезьян выходит из регистрации. У нас есть вакцина от оспы, которая сегодня тоже находится в стадии регистрации, она разработана, хорошо себя показала. То есть сказать, что граждане не защищены, нельзя", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы усилили, безусловно, и контроль во всех пунктах пропуска, на въезде, потому что, конечно же, если мы говорим об этой инфекции, то только как о завозной, что нам ее могут завезти", - добавила она.
Глава Роспотребнадзора также отметила, что сегодня каждый имеет возможность протестироваться на эту инфекцию, обратившись в медицинское учреждение.
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"Наши лаборатории проводят эти исследования и на сегодняшний день положительных результатов нет. И завозов этой инфекции в РФ тоже нет. Но лето, отпуска, поэтому все должны быть проинформированы сегодня в первую очередь о том, что такая угроза есть в мире, в первую очередь, в Европе, 85% всех зарегистрированных случаев – это Европа, и очень бережно относиться к своему здоровью в период летних отпусков, командировок", - подчеркнула она.
 
Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьянРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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