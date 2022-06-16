https://ria.ru/20220616/organizatsii-1795880694.html

Россия не стремится выходить из международных организаций, заявили в МИД

Россия не стремится выходить из международных организаций, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022

Россия не стремится выходить из международных организаций, заявили в МИД

Москва не стремится выходить из международных организаций, желающих исключить РФ и так достаточно, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:06

2022-06-16T18:06

2022-06-16T19:18

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

петербургский международный экономический форум — 2022

александр панкин

россия

всемирная торговая организация (вто)

оон

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Москва не стремится выходить из международных организаций, желающих исключить РФ и так достаточно, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Панкин."Мне уже несколько недель подряд задают вопрос: выйдем ли мы сами из ВТО, не выйдем? Поймите, нас и так собираются выгнать, и с удовольствием увидели бы ООН и ее Совбез без России. Поэтому нам делать такие жесты, только потому, что там "проклятые империалисты" сидят, и у нас нет достаточного веса, а раз веса и влияния нет, то мы уйдем - это не совсем правильно. В прагматическом плане, что это даст?" - сказал Панкин, выступая на сессии ПМЭФ."Мы не рвем пуповину и не замыкаемся на себя. Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто разумен. Конечно, возврата к прошлому стилю и принципам отношений уже не будет - мы очень многое поняли за эти 3-4 месяца", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, россия, всемирная торговая организация (вто), оон, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, санкт-петербург