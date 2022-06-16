https://ria.ru/20220616/organizatsii-1795880694.html
Россия не стремится выходить из международных организаций, заявили в МИД
Россия не стремится выходить из международных организаций, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022
Россия не стремится выходить из международных организаций, заявили в МИД
Москва не стремится выходить из международных организаций, желающих исключить РФ и так достаточно, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:06
2022-06-16T18:06
2022-06-16T19:18
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петербургский международный экономический форум — 2022
александр панкин
россия
всемирная торговая организация (вто)
оон
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Москва не стремится выходить из международных организаций, желающих исключить РФ и так достаточно, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Панкин."Мне уже несколько недель подряд задают вопрос: выйдем ли мы сами из ВТО, не выйдем? Поймите, нас и так собираются выгнать, и с удовольствием увидели бы ООН и ее Совбез без России. Поэтому нам делать такие жесты, только потому, что там "проклятые империалисты" сидят, и у нас нет достаточного веса, а раз веса и влияния нет, то мы уйдем - это не совсем правильно. В прагматическом плане, что это даст?" - сказал Панкин, выступая на сессии ПМЭФ."Мы не рвем пуповину и не замыкаемся на себя. Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто разумен. Конечно, возврата к прошлому стилю и принципам отношений уже не будет - мы очень многое поняли за эти 3-4 месяца", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, россия, всемирная торговая организация (вто), оон, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, санкт-петербург
18:06 16.06.2022 (обновлено: 19:18 16.06.2022)
Россия не стремится выходить из международных организаций, заявили в МИД
Замглавы МИД Панкин: желающих выгнать Россию из международных организаций и так достаточно