https://ria.ru/20220616/opyt-1795793456.html

Ленобласть и Приангарье обменяются опытом в социально-экономических сферах

Ленобласть и Приангарье обменяются опытом в социально-экономических сферах - РИА Новости, 16.06.2022

Ленобласть и Приангарье обменяются опытом в социально-экономических сферах

сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:43

2022-06-16T15:43

2022-06-16T15:43

ленинградская область

александр дрозденко

иркутская область

экономика

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской и Иркутской областей будут обмениваться опытом в ключевых социально-экономических сферах; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2022, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Несмотря на расстояние, Ленинградская и Иркутская области очень похожи: и структурой промышленности, и сельским хозяйством, и численностью населения. Но, самое главное, у нас одна цель — повышение качества жизни населения наших регионов, и в этом направлении мы будем совместно работать, обмениваться опытом, лучшими практиками в социальной и экономической сферах", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании соглашения.Как уточнили в обладминистрации, на встрече глава Приангарья отметил, что из Иркутской области в Ленинградскую завозятся в основном пиломатериалы. Структура поставок может быть расширена. Регион готов предложить продукцию пищевой промышленности, включая бутилированную воду, переработанные дары леса, БАДы, мучные кондитерские изделия длительного хранения."Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере промышленности и привлечения инвестиций, строительства и ЖКХ, социальной сферы, а также молодежной политики, спорта, туризма и экологии", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220616/proizvodstvo-1795733238.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, иркутская область, экономика, пмэф