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Ленобласть и Приангарье обменяются опытом в социально-экономических сферах - РИА Новости, 16.06.2022
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Ленинградская область
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Ленобласть и Приангарье обменяются опытом в социально-экономических сферах
Ленобласть и Приангарье обменяются опытом в социально-экономических сферах - РИА Новости, 16.06.2022
Ленобласть и Приангарье обменяются опытом в социально-экономических сферах
сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:43
2022-06-16T15:43
ленинградская область
александр дрозденко
иркутская область
экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской и Иркутской областей будут обмениваться опытом в ключевых социально-экономических сферах; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2022, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Несмотря на расстояние, Ленинградская и Иркутская области очень похожи: и структурой промышленности, и сельским хозяйством, и численностью населения. Но, самое главное, у нас одна цель — повышение качества жизни населения наших регионов, и в этом направлении мы будем совместно работать, обмениваться опытом, лучшими практиками в социальной и экономической сферах", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании соглашения.Как уточнили в обладминистрации, на встрече глава Приангарья отметил, что из Иркутской области в Ленинградскую завозятся в основном пиломатериалы. Структура поставок может быть расширена. Регион готов предложить продукцию пищевой промышленности, включая бутилированную воду, переработанные дары леса, БАДы, мучные кондитерские изделия длительного хранения."Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере промышленности и привлечения инвестиций, строительства и ЖКХ, социальной сферы, а также молодежной политики, спорта, туризма и экологии", — добавили в пресс-службе.
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александр дрозденко, иркутская область, экономика, пмэф
15:43 16.06.2022
 

Ленобласть и Приангарье обменяются опытом в социально-экономических сферах

© Фото : правительство Ленинградской областиГубернаторы Ленинградской и Иркутской областей Александр Дрозденко и Игорь Кобзев после подписания договора о сотрудничестве
Губернаторы Ленинградской и Иркутской областей Александр Дрозденко и Игорь Кобзев после подписания договора о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской и Иркутской областей будут обмениваться опытом в ключевых социально-экономических сферах; соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2022, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Несмотря на расстояние, Ленинградская и Иркутская области очень похожи: и структурой промышленности, и сельским хозяйством, и численностью населения. Но, самое главное, у нас одна цель — повышение качества жизни населения наших регионов, и в этом направлении мы будем совместно работать, обмениваться опытом, лучшими практиками в социальной и экономической сферах", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании соглашения.
Невская палитра откроет производство в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 13:01Ленинградская область
"Невская палитра" откроет производство в Ленобласти
Как уточнили в обладминистрации, на встрече глава Приангарья отметил, что из Иркутской области в Ленинградскую завозятся в основном пиломатериалы. Структура поставок может быть расширена. Регион готов предложить продукцию пищевой промышленности, включая бутилированную воду, переработанные дары леса, БАДы, мучные кондитерские изделия длительного хранения.
"Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере промышленности и привлечения инвестиций, строительства и ЖКХ, социальной сферы, а также молодежной политики, спорта, туризма и экологии", — добавили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоИркутская областьЭкономикаПМЭФ
 
 
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