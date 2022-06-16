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Россия сняла все ограничения на въезд иностранцев - РИА Новости, 16.06.2022
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Туризм
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Россия сняла все ограничения на въезд иностранцев
Россия сняла все ограничения на въезд иностранцев - РИА Новости, 16.06.2022
Россия сняла все ограничения на въезд иностранцев
Россия сняла все ограничения на въезд иностранных граждан, но сохранила требование о предоставлении ПЦР-тестов на границе. Об этом говорится в официальном... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:10
2022-06-16T14:10
туризм
россия
узбекистан
пцр-тест
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия сняла все ограничения на въезд иностранных граждан, но сохранила требование о предоставлении ПЦР-тестов на границе. Об этом говорится в официальном распоряжении на сайте правительства страны.В документе сообщается, что теперь въезжать в РФ через воздушные и морские пропускные пункты можно из всех стран без веских оснований.Однако ПЦР-тесты предъявлять все же придется. Результат должен быть получен не раньше 48 часов до прибытия.В Telegram-канале Консульского департамента МИД РФ уточняется, что граждане Республики Беларусь могут прибывать в Россию любыми видами транспорта, в том числе через территории третьих государств. Также, как сообщают в ведомстве, разрешается въезд в страну граждан Узбекистана — на железнодорожном транспорте.
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россия, узбекистан, пцр-тест, новости - туризм, туризм, туристы
14:10 16.06.2022
 
Россия сняла все ограничения на въезд иностранцев

Россия разрешила въезд в страну всем иностранцам, но сохранила ПЦР-тесты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия сняла все ограничения на въезд иностранных граждан, но сохранила требование о предоставлении ПЦР-тестов на границе. Об этом говорится в официальном распоряжении на сайте правительства страны.
В документе сообщается, что теперь въезжать в РФ через воздушные и морские пропускные пункты можно из всех стран без веских оснований.
Однако ПЦР-тесты предъявлять все же придется. Результат должен быть получен не раньше 48 часов до прибытия.
В Telegram-канале Консульского департамента МИД РФ уточняется, что граждане Республики Беларусь могут прибывать в Россию любыми видами транспорта, в том числе через территории третьих государств. Также, как сообщают в ведомстве, разрешается въезд в страну граждан Узбекистана — на железнодорожном транспорте.
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