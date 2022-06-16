https://ria.ru/20220616/ogranicheniya-1795739948.html

Россия сняла все ограничения на въезд иностранцев

Россия сняла все ограничения на въезд иностранцев - РИА Новости, 16.06.2022

Россия сняла все ограничения на въезд иностранцев

Россия сняла все ограничения на въезд иностранных граждан, но сохранила требование о предоставлении ПЦР-тестов на границе. Об этом говорится в официальном... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:10

2022-06-16T14:10

2022-06-16T14:10

туризм

россия

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия сняла все ограничения на въезд иностранных граждан, но сохранила требование о предоставлении ПЦР-тестов на границе. Об этом говорится в официальном распоряжении на сайте правительства страны.В документе сообщается, что теперь въезжать в РФ через воздушные и морские пропускные пункты можно из всех стран без веских оснований.Однако ПЦР-тесты предъявлять все же придется. Результат должен быть получен не раньше 48 часов до прибытия.В Telegram-канале Консульского департамента МИД РФ уточняется, что граждане Республики Беларусь могут прибывать в Россию любыми видами транспорта, в том числе через территории третьих государств. Также, как сообщают в ведомстве, разрешается въезд в страну граждан Узбекистана — на железнодорожном транспорте.

https://ria.ru/20220616/viza-1795697976.html

россия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, узбекистан, пцр-тест, новости - туризм, туризм, туристы