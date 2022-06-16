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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня - РИА Новости, 16.06.2022
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Туризм
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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня - РИА Новости, 16.06.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня
Росавиация сообщила о продлении приостановки полетов в некоторые южные регионы России. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:38
2022-06-16T10:16
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении приостановки полетов в некоторые южные регионы России.Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели с 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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россия, анапа, белгород, новости - туризм, туризм
09:38 16.06.2022 (обновлено: 10:16 16.06.2022)
 
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 24 июня

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении приостановки полетов в некоторые южные регионы России.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня", — говорится в публикации.
Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели с 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.
В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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