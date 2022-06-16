https://ria.ru/20220616/ogranichenie-1795650504.html

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня - РИА Новости, 16.06.2022

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня

Росавиация сообщила о продлении приостановки полетов в некоторые южные регионы России. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:38

2022-06-16T09:38

2022-06-16T10:16

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении приостановки полетов в некоторые южные регионы России.Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели с 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.

https://ria.ru/20220609/ogranicheniya-1794409675.html

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