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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня - РИА Новости, 16.06.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня
Росавиация сообщила о продлении приостановки полетов в некоторые южные регионы России. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:38
2022-06-16T09:38
2022-06-16T10:16
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении приостановки полетов в некоторые южные регионы России.Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели с 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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09:38 16.06.2022 (обновлено: 10:16 16.06.2022)
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июня
Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 24 июня