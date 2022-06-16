07:56 16.06.2022 (обновлено: 08:59 16.06.2022)
В ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек
В ЛНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек, 17 получили ранения
Последствия обстрелов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Семь мирных жителей, среди которых двое детей, погибли за сутки в Луганской Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В населенном пункте Стаханов погибли пять человек (среди них двое несовершеннолетних) и 15 мирных жителей получили ранения (в том числе один несовершеннолетний), в населенном пункте Криничное погибло два мирных жителя, ранения получил один человек, в населенном пункте Троицкое ранен один мирный житель", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Всего ВСУ выпустили по трем населенным пунктам 22 снаряда РСЗО "Ураган".
В Стаханове повреждены 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, детский сад "Колокольчик" и супермаркет "Абсолют".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.