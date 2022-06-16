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В ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/obstrely-1795634664.html
В ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек
В ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек - РИА Новости, 16.06.2022
В ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек
Семь мирных жителей, среди которых двое детей, погибли за сутки в Луганской Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T07:56
2022-06-16T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Семь мирных жителей, среди которых двое детей, погибли за сутки в Луганской Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Всего ВСУ выпустили по трем населенным пунктам 22 снаряда РСЗО "Ураган".В Стаханове повреждены 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, детский сад "Колокольчик" и супермаркет "Абсолют".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, луганская народная республика, украина
07:56 16.06.2022 (обновлено: 08:59 16.06.2022)
 
В ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек

В ЛНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек, 17 получили ранения

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Семь мирных жителей, среди которых двое детей, погибли за сутки в Луганской Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В населенном пункте Стаханов погибли пять человек (среди них двое несовершеннолетних) и 15 мирных жителей получили ранения (в том числе один несовершеннолетний), в населенном пункте Криничное погибло два мирных жителя, ранения получил один человек, в населенном пункте Троицкое ранен один мирный житель", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Всего ВСУ выпустили по трем населенным пунктам 22 снаряда РСЗО "Ураган".
В Стаханове повреждены 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, детский сад "Колокольчик" и супермаркет "Абсолют".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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