https://ria.ru/20220616/obstrely-1795634664.html

В ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек

В ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек - РИА Новости, 16.06.2022

В ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь человек

Семь мирных жителей, среди которых двое детей, погибли за сутки в Луганской Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:56

2022-06-16T07:56

2022-06-16T08:59

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Семь мирных жителей, среди которых двое детей, погибли за сутки в Луганской Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Всего ВСУ выпустили по трем населенным пунктам 22 снаряда РСЗО "Ураган".В Стаханове повреждены 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, детский сад "Колокольчик" и супермаркет "Абсолют".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/dnr-1795634009.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина