https://ria.ru/20220616/obstrely-1795620700.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР

Украинские войска за пять минут выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и шесть мин калибром 120 миллиметров по Зайцево (южное) в ДНР,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T01:03

2022-06-16T01:03

2022-06-16T01:03

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и шесть мин калибром 120 миллиметров по Зайцево (южное) в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в СЦКК.Отмечается, что Гольмовский был обстрелян украинскими войсками в 0.20 со стороны населенного пункта Клещиевка, а Зайцево (южное) подверглось обстрелу в 0.25 со стороны Зайцево (северное).

https://ria.ru/20220616/donetsk-1795618845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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