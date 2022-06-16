https://ria.ru/20220616/obstrely-1795620700.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР
Украинские войска за пять минут выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и шесть мин калибром 120 миллиметров по Зайцево (южное) в ДНР,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T01:03
2022-06-16T01:03
2022-06-16T01:03
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому и шесть мин калибром 120 миллиметров по Зайцево (южное) в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в СЦКК.Отмечается, что Гольмовский был обстрелян украинскими войсками в 0.20 со стороны населенного пункта Клещиевка, а Зайцево (южное) подверглось обстрелу в 0.25 со стороны Зайцево (северное).
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795618845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли снарядами крупных калибров Гольмовский и Зайцево в ДНР