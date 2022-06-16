https://ria.ru/20220616/obstrel-1795849359.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в четверг снова обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:11
2022-06-16T17:11
2022-06-16T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.15 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 122 мм; 16.25 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
украина
пантелеймоновка (горловский район)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами