https://ria.ru/20220616/obstrel-1795849359.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в четверг снова обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:11

2022-06-16T17:11

2022-06-16T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.15 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 122 мм; 16.25 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

украина

пантелеймоновка (горловский район)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)