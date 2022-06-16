https://ria.ru/20220616/novikombank-1795848219.html

Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей

Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей - РИА Новости, 16.06.2022

Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организует финансирование проектов цифровой трансформации Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:20

2022-06-16T17:20

2022-06-16T17:20

пмэф-2022

санкт-петербург

россия

новикомбанк

объединенная двигателестроительная корпорация

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организует финансирование проектов цифровой трансформации Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на 12 миллиардов рублей, соответствующее соглашение стороны подписали на ПМЭФ.Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, основанных на отечественных разработках."Решение задачи по IT-импортозамещению в промышленности приобрело особое значение в новых экономических условиях. Новикомбанк — не просто кредитор, а экспертный финансовый институт, который хорошо понимает потребности своих клиентов. Мы активно наращиваем финансирование цифровой трансформации предприятий с применением мер господдержки, что позволяет максимально снизить стоимость кредитования", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.Программа стратегического партнерства Новикомбанка и ОДК предусматривает организацию финансирования ряда значимых проектов для гражданской авиации.Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха — интегрированная структура, специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей авиации, космических программ и морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

https://ria.ru/20220615/novikombank-1795491674.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, россия, новикомбанк, объединенная двигателестроительная корпорация, пмэф