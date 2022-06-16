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Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей - РИА Новости, 16.06.2022
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Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей
Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей - РИА Новости, 16.06.2022
Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организует финансирование проектов цифровой трансформации Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:20
2022-06-16T17:20
пмэф-2022
санкт-петербург
россия
новикомбанк
объединенная двигателестроительная корпорация
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организует финансирование проектов цифровой трансформации Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на 12 миллиардов рублей, соответствующее соглашение стороны подписали на ПМЭФ.Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, основанных на отечественных разработках."Решение задачи по IT-импортозамещению в промышленности приобрело особое значение в новых экономических условиях. Новикомбанк — не просто кредитор, а экспертный финансовый институт, который хорошо понимает потребности своих клиентов. Мы активно наращиваем финансирование цифровой трансформации предприятий с применением мер господдержки, что позволяет максимально снизить стоимость кредитования", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.Программа стратегического партнерства Новикомбанка и ОДК предусматривает организацию финансирования ряда значимых проектов для гражданской авиации.Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха — интегрированная структура, специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей авиации, космических программ и морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.
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санкт-петербург, россия, новикомбанк, объединенная двигателестроительная корпорация, пмэф
17:20 16.06.2022
 

Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей

© Фото : НовикомбанкНовикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей
Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Новикомбанк
Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организует финансирование проектов цифровой трансформации Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на 12 миллиардов рублей, соответствующее соглашение стороны подписали на ПМЭФ.
Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, основанных на отечественных разработках.
Новикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 15:16
Новикомбанк поддержит развитие морского приборостроения
"Решение задачи по IT-импортозамещению в промышленности приобрело особое значение в новых экономических условиях. Новикомбанк — не просто кредитор, а экспертный финансовый институт, который хорошо понимает потребности своих клиентов. Мы активно наращиваем финансирование цифровой трансформации предприятий с применением мер господдержки, что позволяет максимально снизить стоимость кредитования", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Программа стратегического партнерства Новикомбанка и ОДК предусматривает организацию финансирования ряда значимых проектов для гражданской авиации.
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха — интегрированная структура, специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей авиации, космических программ и морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.
 
ПМЭФ-2022Санкт-ПетербургРоссияНовикомбанкОбъединенная двигателестроительная корпорацияПМЭФ
 
 
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