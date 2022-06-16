https://ria.ru/20220616/novatek-1795770223.html

"Новатэк" построит в Тольятти завод сжиженного природного газа

"Новатэк" построит в Тольятти завод сжиженного природного газа - РИА Новости, 16.06.2022

"Новатэк" построит в Тольятти завод сжиженного природного газа

"Новатэк" инвестирует в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны "Тольятти"... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:31

2022-06-16T14:31

2022-06-16T15:14

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

дмитрий азаров

леонид михельсон

юрий башмет

санкт-петербург

россия

самарская область

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САМАРА, 16 июн – РИА Новости. "Новатэк" инвестирует в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны "Тольятти" около 2 миллиардов рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства Самарской области.По информации пресс-службы, правительство Самарской области и крупнейший производитель природного газа в России ПАО "Новатэк" в рамках работы Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления компании Леонид Михельсон."В рамках соглашения "Новатэк" инвестирует в регион порядка 2 миллиардов рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны "Тольятти", - говорится в сообщении.Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных социокультурных проектов на территории Самарской области."Налажено стратегическое партнерство, благодаря которому мы сотрудничаем по разным направлениям, в том числе в производственной сфере, совместно строим инфраструктуру, развиваем гуманитарную и культурную сферы. Хочу вас искренне поблагодарить за поддержку Академии Юрия Башмета, культуры и спорта, самарского образования и отдельно города Новокукйбышевска. Созданные центры по подготовке специалистов работают сегодня на всю экономику региона. Очень надеюсь, что сотрудничество будет продолжено, и новый проект по производству сжиженного газа, который мы создаем в особой экономической зоне "Тольятти", будет успешен. Уверен, что уже в текущем году приступим к его реализации, начав строительство", - цитирует Азарова пресс-служба.Михельсон в свою очередь отметил, что Самарская область – это "регион с огромным промышленным потенциалом". "Мы закончили строительство центра крупнотоннажных сооружений, было задействовано большое количество предприятий региона, которые создали для нас уникальное оборудование – например, это сызранский "Тяжмаш". Мы продолжаем поддерживать социальные программы. А сегодня подписали соглашение о строительстве завода СПГ в рамках нашей обширной программы. Мы продолжим строить заправочные станции, чтобы постепенно переводить автолюбителей и общественный транспорт на сжиженный природный газ, что в конечном счете окажет существенное влияние на улучшение экологической ситуации", - приводит слова Михельсона пресс-служба.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/stroitelstvo-1795739798.html

https://ria.ru/20220525/novatek-1790663190.html

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россия

самарская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий азаров, леонид михельсон, юрий башмет, санкт-петербург, россия, самарская область, новатэк