https://ria.ru/20220616/novatek-1795770223.html
"Новатэк" построит в Тольятти завод сжиженного природного газа
"Новатэк" построит в Тольятти завод сжиженного природного газа - РИА Новости, 16.06.2022
"Новатэк" построит в Тольятти завод сжиженного природного газа
"Новатэк" инвестирует в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны "Тольятти"... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:31
2022-06-16T14:31
2022-06-16T15:14
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
дмитрий азаров
леонид михельсон
юрий башмет
санкт-петербург
россия
самарская область
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САМАРА, 16 июн – РИА Новости. "Новатэк" инвестирует в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны "Тольятти" около 2 миллиардов рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства Самарской области.По информации пресс-службы, правительство Самарской области и крупнейший производитель природного газа в России ПАО "Новатэк" в рамках работы Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления компании Леонид Михельсон."В рамках соглашения "Новатэк" инвестирует в регион порядка 2 миллиардов рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны "Тольятти", - говорится в сообщении.Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных социокультурных проектов на территории Самарской области."Налажено стратегическое партнерство, благодаря которому мы сотрудничаем по разным направлениям, в том числе в производственной сфере, совместно строим инфраструктуру, развиваем гуманитарную и культурную сферы. Хочу вас искренне поблагодарить за поддержку Академии Юрия Башмета, культуры и спорта, самарского образования и отдельно города Новокукйбышевска. Созданные центры по подготовке специалистов работают сегодня на всю экономику региона. Очень надеюсь, что сотрудничество будет продолжено, и новый проект по производству сжиженного газа, который мы создаем в особой экономической зоне "Тольятти", будет успешен. Уверен, что уже в текущем году приступим к его реализации, начав строительство", - цитирует Азарова пресс-служба.Михельсон в свою очередь отметил, что Самарская область – это "регион с огромным промышленным потенциалом". "Мы закончили строительство центра крупнотоннажных сооружений, было задействовано большое количество предприятий региона, которые создали для нас уникальное оборудование – например, это сызранский "Тяжмаш". Мы продолжаем поддерживать социальные программы. А сегодня подписали соглашение о строительстве завода СПГ в рамках нашей обширной программы. Мы продолжим строить заправочные станции, чтобы постепенно переводить автолюбителей и общественный транспорт на сжиженный природный газ, что в конечном счете окажет существенное влияние на улучшение экологической ситуации", - приводит слова Михельсона пресс-служба.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/stroitelstvo-1795739798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий азаров, леонид михельсон, юрий башмет, санкт-петербург, россия, самарская область, новатэк
14:31 16.06.2022 (обновлено: 15:14 16.06.2022)
"Новатэк" построит в Тольятти завод сжиженного природного газа
"Новатэк" построит завод по производству сжиженного природного газа в Тольятти
САМАРА, 16 июн – РИА Новости. "Новатэк" инвестирует в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны "Тольятти" около 2 миллиардов рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства Самарской области.
По информации пресс-службы, правительство Самарской области
и крупнейший производитель природного газа в России
ПАО "Новатэк
" в рамках работы Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров
и председатель правления компании Леонид Михельсон
.
"В рамках соглашения "Новатэк" инвестирует в регион порядка 2 миллиардов рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны "Тольятти", - говорится в сообщении.
Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных социокультурных проектов на территории Самарской области.
"Налажено стратегическое партнерство, благодаря которому мы сотрудничаем по разным направлениям, в том числе в производственной сфере, совместно строим инфраструктуру, развиваем гуманитарную и культурную сферы. Хочу вас искренне поблагодарить за поддержку Академии Юрия Башмета
, культуры и спорта, самарского образования и отдельно города Новокукйбышевска. Созданные центры по подготовке специалистов работают сегодня на всю экономику региона. Очень надеюсь, что сотрудничество будет продолжено, и новый проект по производству сжиженного газа, который мы создаем в особой экономической зоне "Тольятти", будет успешен. Уверен, что уже в текущем году приступим к его реализации, начав строительство", - цитирует Азарова пресс-служба.
Михельсон в свою очередь отметил, что Самарская область – это "регион с огромным промышленным потенциалом". "Мы закончили строительство центра крупнотоннажных сооружений, было задействовано большое количество предприятий региона, которые создали для нас уникальное оборудование – например, это сызранский "Тяжмаш". Мы продолжаем поддерживать социальные программы. А сегодня подписали соглашение о строительстве завода СПГ в рамках нашей обширной программы. Мы продолжим строить заправочные станции, чтобы постепенно переводить автолюбителей и общественный транспорт на сжиженный природный газ, что в конечном счете окажет существенное влияние на улучшение экологической ситуации", - приводит слова Михельсона пресс-служба.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.