https://ria.ru/20220616/neyromodulyatory-1795834831.html

США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны

США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2022

США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны

Сотрудники лаборатории в населенном пункте Сороковка Харьковской в рамках военно-биологической программы США области проводили испытания высокоактивных... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:43

2022-06-16T16:43

2022-06-16T17:03

харьков

украина

министерство обороны сша

служба безопасности украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники лаборатории в населенном пункте Сороковка Харьковской в рамках военно-биологической программы США области проводили испытания высокоактивных нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, в Сороковке располагался филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона. В Мерефе сотрудниками лаборатории ставили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове."В соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека", - сообщил он.Эта лаборатория в Сороковке, по данным Минобороны, числилась как компания по производству пищевых добавок, "с началом специальной военной операции оборудование филиала под контролем СБУ было вывезено в западные области Украины".

https://ria.ru/20220607/biolaboratorii-1793826606.html

харьков

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьков, украина, министерство обороны сша, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов