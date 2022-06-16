https://ria.ru/20220616/neyromodulyatory-1795834831.html
США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны
США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2022
США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны
Сотрудники лаборатории в населенном пункте Сороковка Харьковской в рамках военно-биологической программы США области проводили испытания высокоактивных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:43
2022-06-16T16:43
2022-06-16T17:03
харьков
украина
министерство обороны сша
служба безопасности украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_0:175:2963:1842_1920x0_80_0_0_4a199d6254f0c835d995fce4bfcf762c.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники лаборатории в населенном пункте Сороковка Харьковской в рамках военно-биологической программы США области проводили испытания высокоактивных нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, в Сороковке располагался филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона. В Мерефе сотрудниками лаборатории ставили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове."В соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека", - сообщил он.Эта лаборатория в Сороковке, по данным Минобороны, числилась как компания по производству пищевых добавок, "с началом специальной военной операции оборудование филиала под контролем СБУ было вывезено в западные области Украины".
https://ria.ru/20220607/biolaboratorii-1793826606.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9e0e8cc045592eab522dab7038ecc8d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, министерство обороны сша, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов
16:43 16.06.2022 (обновлено: 17:03 16.06.2022)
США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны
Минобороны: на социально незащищенных украинцах испытывали высокоактивные нейромодуляторы