Рейтинг@Mail.ru
США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/neyromodulyatory-1795834831.html
США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны
США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2022
США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны
Сотрудники лаборатории в населенном пункте Сороковка Харьковской в рамках военно-биологической программы США области проводили испытания высокоактивных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:43
2022-06-16T17:03
харьков
украина
министерство обороны сша
служба безопасности украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_0:175:2963:1842_1920x0_80_0_0_4a199d6254f0c835d995fce4bfcf762c.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники лаборатории в населенном пункте Сороковка Харьковской в рамках военно-биологической программы США области проводили испытания высокоактивных нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, в Сороковке располагался филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона. В Мерефе сотрудниками лаборатории ставили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове."В соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека", - сообщил он.Эта лаборатория в Сороковке, по данным Минобороны, числилась как компания по производству пищевых добавок, "с началом специальной военной операции оборудование филиала под контролем СБУ было вывезено в западные области Украины".
https://ria.ru/20220607/biolaboratorii-1793826606.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9e0e8cc045592eab522dab7038ecc8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, украина, министерство обороны сша, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов
16:43 16.06.2022 (обновлено: 17:03 16.06.2022)
 
США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в Минобороны

Минобороны: на социально незащищенных украинцах испытывали высокоактивные нейромодуляторы

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники лаборатории в населенном пункте Сороковка Харьковской в рамках военно-биологической программы США области проводили испытания высокоактивных нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, в Сороковке располагался филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона. В Мерефе сотрудниками лаборатории ставили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове.
"В соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека", - сообщил он.
Эта лаборатория в Сороковке, по данным Минобороны, числилась как компания по производству пищевых добавок, "с началом специальной военной операции оборудование филиала под контролем СБУ было вывезено в западные области Украины".
Сотрудницы лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
7 июня, 19:02
Украинское биооружие могло убить население нескольких стран, заявил эксперт
 
ХарьковУкраинаМинистерство обороны СШАСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Кириллов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала