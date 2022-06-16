https://ria.ru/20220616/natsvalyuty-1795909209.html
В Венесуэле заявили о желании перейти на расчеты с Россией в нацвалютах
В Венесуэле заявили о желании перейти на расчеты с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 16.06.2022
В Венесуэле заявили о желании перейти на расчеты с Россией в нацвалютах
Венесуэла заинтересована в полноценном переходе на расчеты в нацвалютах с Россией, в настоящее время уже проводятся отдельные операции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:33
2022-06-16T19:33
2022-06-16T19:33
экономика
венесуэла
санкт-петербург
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Венесуэла заинтересована в полноценном переходе на расчеты в нацвалютах с Россией, в настоящее время уже проводятся отдельные операции, сообщил РИА Новости глава венесуэльского регулятора Калисто Ортега Санчес."Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, видит ли ЦБ реальным переход на расчеты в нацвалютах."В Венесуэле уже есть российские инвестиции (в рублях). Задача в том, чтобы эта система стала автоматической. В настоящий момент есть россияне, продающие рубли ЦБ или на валютном рынке, и есть люди, которым нужны рубли и которые дают российским инвесторам боливары в обмен на рубли. Цель в том, чтобы это стало чем-то автоматическим. Мы находимся в процессе обсуждения", - добавил глава ЦБ.Он подчеркнул, что на этой неделе в Санкт-Петербурге у него состоялись встречи по данному вопросу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венесуэла, санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф)
В Венесуэле заявили о желании перейти на расчеты с Россией в нацвалютах
Глава ЦБ Венесуэлы: Каракас заинтересован в переходе на расчеты в нацвалютах с Россией