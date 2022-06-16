https://ria.ru/20220616/natsvalyuty-1795909209.html

В Венесуэле заявили о желании перейти на расчеты с Россией в нацвалютах

В Венесуэле заявили о желании перейти на расчеты с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 16.06.2022

В Венесуэле заявили о желании перейти на расчеты с Россией в нацвалютах

Венесуэла заинтересована в полноценном переходе на расчеты в нацвалютах с Россией, в настоящее время уже проводятся отдельные операции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:33

2022-06-16T19:33

2022-06-16T19:33

экономика

венесуэла

санкт-петербург

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143494/51/1434945184_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_fe64b357bd08074cad295ec0ed99d090.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Венесуэла заинтересована в полноценном переходе на расчеты в нацвалютах с Россией, в настоящее время уже проводятся отдельные операции, сообщил РИА Новости глава венесуэльского регулятора Калисто Ортега Санчес."Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, видит ли ЦБ реальным переход на расчеты в нацвалютах."В Венесуэле уже есть российские инвестиции (в рублях). Задача в том, чтобы эта система стала автоматической. В настоящий момент есть россияне, продающие рубли ЦБ или на валютном рынке, и есть люди, которым нужны рубли и которые дают российским инвесторам боливары в обмен на рубли. Цель в том, чтобы это стало чем-то автоматическим. Мы находимся в процессе обсуждения", - добавил глава ЦБ.Он подчеркнул, что на этой неделе в Санкт-Петербурге у него состоялись встречи по данному вопросу.

https://ria.ru/20220602/chemezov-1792614600.html

венесуэла

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, венесуэла, санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф)