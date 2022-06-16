https://ria.ru/20220616/nato-1795914510.html
МИД обвинил НАТО в попытках не дать России успешно завершить спецоперацию
МИД обвинил НАТО в попытках не дать России успешно завершить спецоперацию - РИА Новости, 16.06.2022
МИД обвинил НАТО в попытках не дать России успешно завершить спецоперацию
НАТО постарается задействовать все имеющиеся у альянса ресурсы, чтобы не дать возможности России успешно завершить специальную военную операцию на Украине,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:48
2022-06-16T19:48
2022-06-16T20:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. НАТО постарается задействовать все имеющиеся у альянса ресурсы, чтобы не дать возможности России успешно завершить специальную военную операцию на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Главное – не позволить России успешно завершить спецоперацию на Украине. Очевидно, что для достижения этой цели будут задействованы все имеющиеся в НАТО и его странах-членах ресурсы", - сказала Захарова в своем комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.Она обращается в своем комментарии к состоявшейся 15-16 июня встрече министров обороны стран-членов НАТО, темой которой стала ситуация на Украине. В комментарии официального представителя МИД упоминается, что в рамках саммита министров обороны состоялась также встреча Контактной группы по оказанию военной помощи Украине.Дипломат отмечает, что "данный формат позволяет американцам привлекать к реализации задач по сдерживанию России государства, не являющиеся членами блока, навязывать им соответствующую натовскую повестку дня и дисциплину".По словам Захаровой, страны НАТО "продолжают накачивать киевский режим продолжают все более смертоносным оружием, в частности реактивной артиллерией, что неизбежно увеличит количество жертв"."Появление подобных образцов в зоне конфликта уже привело к увеличению масштабов разрушений гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР. Но это на Западе никого не беспокоит, для них это "сопутствующий ущерб", - говорит она.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:48 16.06.2022 (обновлено: 20:03 16.06.2022)
МИД обвинил НАТО в попытках не дать России успешно завершить спецоперацию
Захарова: НАТО задействует все ресурсы, чтобы не допустить успеха России в спецоперации