https://ria.ru/20220616/nato-1795914510.html

МИД обвинил НАТО в попытках не дать России успешно завершить спецоперацию

МИД обвинил НАТО в попытках не дать России успешно завершить спецоперацию - РИА Новости, 16.06.2022

МИД обвинил НАТО в попытках не дать России успешно завершить спецоперацию

НАТО постарается задействовать все имеющиеся у альянса ресурсы, чтобы не дать возможности России успешно завершить специальную военную операцию на Украине,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:48

2022-06-16T19:48

2022-06-16T20:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. НАТО постарается задействовать все имеющиеся у альянса ресурсы, чтобы не дать возможности России успешно завершить специальную военную операцию на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Главное – не позволить России успешно завершить спецоперацию на Украине. Очевидно, что для достижения этой цели будут задействованы все имеющиеся в НАТО и его странах-членах ресурсы", - сказала Захарова в своем комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.Она обращается в своем комментарии к состоявшейся 15-16 июня встрече министров обороны стран-членов НАТО, темой которой стала ситуация на Украине. В комментарии официального представителя МИД упоминается, что в рамках саммита министров обороны состоялась также встреча Контактной группы по оказанию военной помощи Украине.Дипломат отмечает, что "данный формат позволяет американцам привлекать к реализации задач по сдерживанию России государства, не являющиеся членами блока, навязывать им соответствующую натовскую повестку дня и дисциплину".По словам Захаровой, страны НАТО "продолжают накачивать киевский режим продолжают все более смертоносным оружием, в частности реактивной артиллерией, что неизбежно увеличит количество жертв"."Появление подобных образцов в зоне конфликта уже привело к увеличению масштабов разрушений гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР. Но это на Западе никого не беспокоит, для них это "сопутствующий ущерб", - говорит она.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)