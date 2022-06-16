https://ria.ru/20220616/nato-1795835491.html

Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО

Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 16.06.2022

Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО

Страны НАТО после начала спецоперации РФ на Украине развернули на восточном фланге НАТО десятки тысяч военных, эта работа будет продолжаться, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:43

2022-06-16T16:43

2022-06-16T17:04

в мире

нато

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Страны НАТО после начала спецоперации РФ на Украине развернули на восточном фланге НАТО десятки тысяч военных, эта работа будет продолжаться, заявил в четверг на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин."Наши союзники прибегли к плану обороны НАТО, активировав оборонные мощности альянса, разместив десятки тысяч военных на восточном фланге альянса", - сказал глава оборонного ведомства США на пресс-конференции по итогам переговоров глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе."(После начала спецоперации РФ) мы были вынуждены предпринимать действия, которые, как все надеялись, никогда не будут нужны", - сказал Остин, подчеркнув, что альянс сохраняет единство.По его словам, НАТО также разрабатывает долгосрочный план укрепления своих оборонных возможностей на восточном фланге.

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792956402.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, сша, ллойд остин