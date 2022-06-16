https://ria.ru/20220616/nato-1795835491.html
Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО
Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 16.06.2022
Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО
Страны НАТО после начала спецоперации РФ на Украине развернули на восточном фланге НАТО десятки тысяч военных, эта работа будет продолжаться, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:43
2022-06-16T16:43
2022-06-16T17:04
в мире
нато
сша
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787077463_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_ff0f07ad8c100a80206d7f4dae3376db.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Страны НАТО после начала спецоперации РФ на Украине развернули на восточном фланге НАТО десятки тысяч военных, эта работа будет продолжаться, заявил в четверг на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин."Наши союзники прибегли к плану обороны НАТО, активировав оборонные мощности альянса, разместив десятки тысяч военных на восточном фланге альянса", - сказал глава оборонного ведомства США на пресс-конференции по итогам переговоров глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе."(После начала спецоперации РФ) мы были вынуждены предпринимать действия, которые, как все надеялись, никогда не будут нужны", - сказал Остин, подчеркнув, что альянс сохраняет единство.По его словам, НАТО также разрабатывает долгосрочный план укрепления своих оборонных возможностей на восточном фланге.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792956402.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787077463_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_378f54c0664c02815cc118a90ab86d5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, сша, ллойд остин
16:43 16.06.2022 (обновлено: 17:04 16.06.2022)
Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО
Шеф Пентагона Остин пообещал продолжить работу по укреплению восточного фланга НАТО