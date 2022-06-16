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Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 16.06.2022
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Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО
Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 16.06.2022
Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО
Страны НАТО после начала спецоперации РФ на Украине развернули на восточном фланге НАТО десятки тысяч военных, эта работа будет продолжаться, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:43
2022-06-16T17:04
в мире
нато
сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Страны НАТО после начала спецоперации РФ на Украине развернули на восточном фланге НАТО десятки тысяч военных, эта работа будет продолжаться, заявил в четверг на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин."Наши союзники прибегли к плану обороны НАТО, активировав оборонные мощности альянса, разместив десятки тысяч военных на восточном фланге альянса", - сказал глава оборонного ведомства США на пресс-конференции по итогам переговоров глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе."(После начала спецоперации РФ) мы были вынуждены предпринимать действия, которые, как все надеялись, никогда не будут нужны", - сказал Остин, подчеркнув, что альянс сохраняет единство.По его словам, НАТО также разрабатывает долгосрочный план укрепления своих оборонных возможностей на восточном фланге.
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в мире, нато, сша, ллойд остин
16:43 16.06.2022 (обновлено: 17:04 16.06.2022)
 
Шеф Пентагона пообещал продолжить укрепление восточного фланга НАТО

Шеф Пентагона Остин пообещал продолжить работу по укреплению восточного фланга НАТО

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas MortАмериканские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas Mort
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Страны НАТО после начала спецоперации РФ на Украине развернули на восточном фланге НАТО десятки тысяч военных, эта работа будет продолжаться, заявил в четверг на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин.
"Наши союзники прибегли к плану обороны НАТО, активировав оборонные мощности альянса, разместив десятки тысяч военных на восточном фланге альянса", - сказал глава оборонного ведомства США на пресс-конференции по итогам переговоров глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе.
"(После начала спецоперации РФ) мы были вынуждены предпринимать действия, которые, как все надеялись, никогда не будут нужны", - сказал Остин, подчеркнув, что альянс сохраняет единство.
По его словам, НАТО также разрабатывает долгосрочный план укрепления своих оборонных возможностей на восточном фланге.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 16:37
Глава Минобороны Украины предложил признать Киев де-факто членом НАТО
 
В миреНАТОСШАЛлойд Остин
 
 
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