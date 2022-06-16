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Пушилин рассказал о сроках принятия решения о расстреле наемников в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795669392.html
Пушилин рассказал о сроках принятия решения о расстреле наемников в ДНР
Пушилин рассказал о сроках принятия решения о расстреле наемников в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Пушилин рассказал о сроках принятия решения о расстреле наемников в ДНР
Смертный приговор трем осужденным в Донецкой Народной Республике иностранным наемникам можно привести в исполнение не ранее чем через месяц, сообщил в интервью... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:42
2022-06-16T11:23
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Смертный приговор трем осужденным в Донецкой Народной Республике иностранным наемникам можно привести в исполнение не ранее чем через месяц, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.По его мнению, сам факт проведения суда над наемниками должен стать сигналом для тех, кто планирует воевать на стороне Украины, — "ничего не остается незамеченным, ничего не остается безнаказанным".Девятого июня Верховный суд ДНР приговорил к расстрелу двух британцев — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, — а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Всех троих взяли в плен в Мариуполе. Во время следствия они признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины с целью захвата власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Как заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, британское правительство принципиально не хочет вступать ни в какие контакты с властями Донецкой Народной Республики, поскольку это будет означать фактическое признание государства. Кроме того, Великобритания не признает юрисдикцию суда, вынесшего приговор. Также Лондон не хочет обращаться с этой проблемой и к России, "поскольку тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь сейчас стараются максимально избегать". По этим причинам британские власти поручили Киеву заниматься освобождением приговоренных к казни граждан, заключил посол.
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донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика
10:42 16.06.2022 (обновлено: 11:23 16.06.2022)
 
Пушилин рассказал о сроках принятия решения о расстреле наемников в ДНР

Пушилин: решение о расстреле наемников в ДНР может быть принято не ранее чем через месяц

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Смертный приговор трем осужденным в Донецкой Народной Республике иностранным наемникам можно привести в исполнение не ранее чем через месяц, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Месяц есть на обжалование решения в конституционном порядке. После того, как будет подано обращение об обжаловании или не будет, тогда мы выходим уже на то, что министерство юстиции Донецкой Народной Республики будет принимать решение в рамках своих полномочий по выполнению наказания", — пояснил собеседник агентства.
По его мнению, сам факт проведения суда над наемниками должен стать сигналом для тех, кто планирует воевать на стороне Украины, — "ничего не остается незамеченным, ничего не остается безнаказанным".
Девятого июня Верховный суд ДНР приговорил к расстрелу двух британцев — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, — а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Всех троих взяли в плен в Мариуполе. Во время следствия они признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины с целью захвата власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Как заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, британское правительство принципиально не хочет вступать ни в какие контакты с властями Донецкой Народной Республики, поскольку это будет означать фактическое признание государства. Кроме того, Великобритания не признает юрисдикцию суда, вынесшего приговор. Также Лондон не хочет обращаться с этой проблемой и к России, "поскольку тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь сейчас стараются максимально избегать". По этим причинам британские власти поручили Киеву заниматься освобождением приговоренных к казни граждан, заключил посол.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 19:45
Кадыров поддержал смертный приговор иностранным наемникам ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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