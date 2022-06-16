https://ria.ru/20220616/naemniki-1795669392.html

Пушилин рассказал о сроках принятия решения о расстреле наемников в ДНР

Пушилин рассказал о сроках принятия решения о расстреле наемников в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

Пушилин рассказал о сроках принятия решения о расстреле наемников в ДНР

Смертный приговор трем осужденным в Донецкой Народной Республике иностранным наемникам можно привести в исполнение не ранее чем через месяц, сообщил в интервью... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:42

2022-06-16T10:42

2022-06-16T11:23

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Смертный приговор трем осужденным в Донецкой Народной Республике иностранным наемникам можно привести в исполнение не ранее чем через месяц, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.По его мнению, сам факт проведения суда над наемниками должен стать сигналом для тех, кто планирует воевать на стороне Украины, — "ничего не остается незамеченным, ничего не остается безнаказанным".Девятого июня Верховный суд ДНР приговорил к расстрелу двух британцев — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, — а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Всех троих взяли в плен в Мариуполе. Во время следствия они признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины с целью захвата власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Как заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, британское правительство принципиально не хочет вступать ни в какие контакты с властями Донецкой Народной Республики, поскольку это будет означать фактическое признание государства. Кроме того, Великобритания не признает юрисдикцию суда, вынесшего приговор. Также Лондон не хочет обращаться с этой проблемой и к России, "поскольку тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь сейчас стараются максимально избегать". По этим причинам британские власти поручили Киеву заниматься освобождением приговоренных к казни граждан, заключил посол.

https://ria.ru/20220611/vsu-1794801657.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика