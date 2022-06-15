https://ria.ru/20220615/naemniki-1795532337.html

Лондон поручил Киеву заняться освобождением осужденных в ДНР наемников

Лондон поручил Киеву заняться освобождением осужденных в ДНР наемников - РИА Новости, 15.06.2022

Лондон поручил Киеву заняться освобождением осужденных в ДНР наемников

Великобритания поручила украинским властям заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников, поскольку Лондон принципиально не хочет... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:01

2022-06-15T17:01

2022-06-15T17:59

специальная военная операция на украине

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андрей келин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Великобритания поручила украинским властям заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников, поскольку Лондон принципиально не хочет иметь дела с властями ДНР, заявил в эфире "России 24" посол России в Лондоне Андрей Келин."Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься", — сказал дипломат.Он отметил, что британское правительство не связывается с руководством ДНР, поскольку это будет означать признание республики. Кроме того, по его словам, не признается юрисдикция суда, вынесшего приговор."Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов", — добавил посол.На Россию же Великобритания не выходит, так как "тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь стараются сейчас максимально избегать", рассказал Келин.Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также одного подданного Марокко — Саадуна Брагима — к высшей мере наказания — смертной казни. Они признали себя виновными в "действиях, направленных на насильственный захват власти" в республике. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.

https://ria.ru/20220611/pinner-1794776622.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, россия, донецкая народная республика, украина, андрей келин, ситуация в днр и лнр