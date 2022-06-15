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Лондон поручил Киеву заняться освобождением осужденных в ДНР наемников - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/naemniki-1795532337.html
Лондон поручил Киеву заняться освобождением осужденных в ДНР наемников
Лондон поручил Киеву заняться освобождением осужденных в ДНР наемников - РИА Новости, 15.06.2022
Лондон поручил Киеву заняться освобождением осужденных в ДНР наемников
Великобритания поручила украинским властям заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников, поскольку Лондон принципиально не хочет... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:01
2022-06-15T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
донецкая народная республика
украина
андрей келин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Великобритания поручила украинским властям заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников, поскольку Лондон принципиально не хочет иметь дела с властями ДНР, заявил в эфире "России 24" посол России в Лондоне Андрей Келин."Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься", — сказал дипломат.Он отметил, что британское правительство не связывается с руководством ДНР, поскольку это будет означать признание республики. Кроме того, по его словам, не признается юрисдикция суда, вынесшего приговор."Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов", — добавил посол.На Россию же Великобритания не выходит, так как "тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь стараются сейчас максимально избегать", рассказал Келин.Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также одного подданного Марокко — Саадуна Брагима — к высшей мере наказания — смертной казни. Они признали себя виновными в "действиях, направленных на насильственный захват власти" в республике. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.
https://ria.ru/20220611/pinner-1794776622.html
великобритания
россия
донецкая народная республика
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в мире, великобритания, россия, донецкая народная республика, украина, андрей келин, ситуация в днр и лнр
17:01 15.06.2022 (обновлено: 17:59 15.06.2022)
 
Лондон поручил Киеву заняться освобождением осужденных в ДНР наемников

Лондон поручил Киеву заняться вопросами освобождения осужденных в ДНР наемников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР
Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Великобритания поручила украинским властям заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников, поскольку Лондон принципиально не хочет иметь дела с властями ДНР, заявил в эфире "России 24" посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься", — сказал дипломат.
Он отметил, что британское правительство не связывается с руководством ДНР, поскольку это будет означать признание республики. Кроме того, по его словам, не признается юрисдикция суда, вынесшего приговор.
"Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов", — добавил посол.
На Россию же Великобритания не выходит, так как "тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь стараются сейчас максимально избегать", рассказал Келин.
Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также одного подданного Марокко — Саадуна Брагима — к высшей мере наказания — смертной казни. Они признали себя виновными в "действиях, направленных на насильственный захват власти" в республике. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 15:50
Семья осужденного в ДНР британца Пиннера "потрясена и опечалена" приговором
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАндрей КелинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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