17:01 15.06.2022 (обновлено: 17:59 15.06.2022)
Лондон поручил Киеву заняться освобождением осужденных в ДНР наемников
Лондон поручил Киеву заняться вопросами освобождения осужденных в ДНР наемников
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР
Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Великобритания поручила украинским властям заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников, поскольку Лондон принципиально не хочет иметь дела с властями ДНР, заявил в эфире "России 24" посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься", — сказал дипломат.
Он отметил, что британское правительство не связывается с руководством ДНР, поскольку это будет означать признание республики. Кроме того, по его словам, не признается юрисдикция суда, вынесшего приговор.
"Считается, что этот суд незаконный, несправедливый, ну и масса других эпитетов", — добавил посол.
На Россию же Великобритания не выходит, так как "тогда это станет вопросом двусторонних отношений, чего здесь стараются сейчас максимально избегать", рассказал Келин.
Верховный суд ДНР приговорил двух подданных Британии — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также одного подданного Марокко — Саадуна Брагима — к высшей мере наказания — смертной казни. Они признали себя виновными в "действиях, направленных на насильственный захват власти" в республике. Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.