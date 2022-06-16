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Набиуллина заявила о необходимости частной инициативы в экономике - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/nabiullina-1795645630.html
Набиуллина заявила о необходимости частной инициативы в экономике
Набиуллина заявила о необходимости частной инициативы в экономике - РИА Новости, 16.06.2022
Набиуллина заявила о необходимости частной инициативы в экономике
Деградации в ходе структурной перестройки экономики РФ можно избежать, дав проявиться частной инициативе для модернизации, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:19
2022-06-16T10:30
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
центральный банк рф (цб рф)
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Деградации в ходе структурной перестройки экономики РФ можно избежать, дав проявиться частной инициативе для модернизации, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Все опасаются, что структурная перестройка в условиях, когда мы лишаемся привычного доступа к источникам технологий, приведет к деградации. Этого все хотят избежать. Это вопрос не постановки задачи. Конечно, задача - модернизация, только как? Чтобы не вернуться в Советский Союз, нужно по-другому посмотреть на частную инициативу", - сказала она, выступая на ПМЭФ.Набиуллина подчеркнула, что без частной инициативы в России не будет технологического развития. "Это не вопрос налогов, поддержки из бюджета каких-то проектов, это все, что связано с развитием частной инициативы. Если дать ей проявиться, то тогда будет и развитие технологий, и развитие инноваций, и то, что мы называем модернизацией", - заключила глава ЦБ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф), технологии
09:19 16.06.2022 (обновлено: 10:30 16.06.2022)
 
Набиуллина заявила о необходимости частной инициативы в экономике

Глава ЦБ Набиуллина: модернизации экономики поможет проявление частной инициативы

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Деградации в ходе структурной перестройки экономики РФ можно избежать, дав проявиться частной инициативе для модернизации, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Все опасаются, что структурная перестройка в условиях, когда мы лишаемся привычного доступа к источникам технологий, приведет к деградации. Этого все хотят избежать. Это вопрос не постановки задачи. Конечно, задача - модернизация, только как? Чтобы не вернуться в Советский Союз, нужно по-другому посмотреть на частную инициативу", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
Набиуллина подчеркнула, что без частной инициативы в России не будет технологического развития. "Это не вопрос налогов, поддержки из бюджета каких-то проектов, это все, что связано с развитием частной инициативы. Если дать ей проявиться, то тогда будет и развитие технологий, и развитие инноваций, и то, что мы называем модернизацией", - заключила глава ЦБ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Технологии
 
 
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