https://ria.ru/20220616/nabiullina-1795645630.html

Набиуллина заявила о необходимости частной инициативы в экономике

Набиуллина заявила о необходимости частной инициативы в экономике - РИА Новости, 16.06.2022

Набиуллина заявила о необходимости частной инициативы в экономике

Деградации в ходе структурной перестройки экономики РФ можно избежать, дав проявиться частной инициативе для модернизации, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:19

2022-06-16T09:19

2022-06-16T10:30

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

центральный банк рф (цб рф)

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Деградации в ходе структурной перестройки экономики РФ можно избежать, дав проявиться частной инициативе для модернизации, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Все опасаются, что структурная перестройка в условиях, когда мы лишаемся привычного доступа к источникам технологий, приведет к деградации. Этого все хотят избежать. Это вопрос не постановки задачи. Конечно, задача - модернизация, только как? Чтобы не вернуться в Советский Союз, нужно по-другому посмотреть на частную инициативу", - сказала она, выступая на ПМЭФ.Набиуллина подчеркнула, что без частной инициативы в России не будет технологического развития. "Это не вопрос налогов, поддержки из бюджета каких-то проектов, это все, что связано с развитием частной инициативы. Если дать ей проявиться, то тогда будет и развитие технологий, и развитие инноваций, и то, что мы называем модернизацией", - заключила глава ЦБ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф), технологии