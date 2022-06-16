https://ria.ru/20220616/murmansk-1795937370.html

Чибис представил инвестиционный потенциал Мурманской области на ПМЭФ–2022

Чибис представил инвестиционный потенциал Мурманской области на ПМЭФ–2022 - РИА Новости, 16.06.2022

Чибис представил инвестиционный потенциал Мурманской области на ПМЭФ–2022

Мурманская область является сегодня привлекательным регионом для инвестиций, благодаря своей ресурсной базе, возможностям незамерзающего порта, развитию... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:51

2022-06-16T21:51

2022-06-16T21:51

мурманская область

экономика

мурманская область

россия

мурманск

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МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Мурманская область является сегодня привлекательным регионом для инвестиций, благодаря своей ресурсной базе, возможностям незамерзающего порта, развитию масштабных инфраструктурных проектов и многому другому, рассказал губернатор Андрей Чибис в ходе работы стенда "Арктика – территория диалога" на ПМЭФ.Глава региона назвал Мурманскую область "флагманом развития Арктики" и "северными морскими воротами России". Также он обозначил направления, которые сегодня делают региона инвестиционно-привлекательным: формирование новых и развитие действующих минерально-сырьевых центров, комплексное развитие морского порта Мурманск, создание и развитие центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, развитие энергетической инфраструктуры, рыбохозяйственного комплекса, конгрессно-выставочной и деловой инфраструктуры, туристско-рекреационных кластеров и модернизация аэропортовых комплексов."В самый пандемийный год Мурманская область ни на день не остановила работ по привлечению и реализации инвестиций. Таким образом, Мурманская область за 2020 год заняла первое место по стране по темпам экономического роста, за прошедшие три года рост составил 16%, в то время ка общий по России достигал лишь 4,1 %. Приток инвестиций увеличился до 30%", - отметил глава региона.Сегодня Кольское Заполярье это ресурсная "сокровищница" России. В недрах земли сосредоточены около тысячи минералов и более 75% элементов таблицы Менделеева. Так, доля в общероссийском производстве апатитового, нефелинового и лопаритового концентрата составляет 100%, 95% приходится на никель, 50% всех запасов лития в РФ находится в Кольском Заполярье. В перспективе здесь можно добывать родий, палладий, платину, медь, золото.Способствует освоению ресурсов и реализации инвестпотенциала тот факт, что в Мурманской области развита транспортная инфраструктура: три порта, из которых Мурманск - незамерзающий, два аэропорта, железная дорога протяженностью 870 километров и автомобильные пути – 3 617 километров."Мурманск входит в топ-5 крупнейших портов России по объемам перевалки грузов и является базой самого мощного в мире атомного ледокольного флота, который обеспечивает круглогодичную бесперебойную навигацию по Севморпути. Его развитие является одним из ключевых направлений реализации инвестиционного потенциала", - прокомментировал Чибис.Он уточнил, что проект комплексного развития мурманского транспортного узла позволит увеличить перевалку грузов на 80 миллионов тонн в год к 2030 году. "Мы ожидаем, что Мурманск станет пунктом в Евроазиатском контейнерном транзите. Отдельный интерес представляет строительство морского перегрузочного комплекса СПГ, центр строительства крупнотоннажных морских сооружений", - указал на инвестиционные перспективы глава Мурманской области.Также губернатор отметил, что в регионе один из самых низких тарифов на электроэнергию одновременно с этим в Мурманской области создан резерв мощности для инвесторов, которые откроют производства на территории Кольского полуострова. Дополнительно ожидается ввод в эксплуатацию Кольского ветропарка, который даст в энергосиситему области еще 200,97 МВт.Регион также является лидером по заявкам среди участников программы "Гектар Арктики", каждый 10-ый из которых выдается на развитие собственного бизнеса, чаще всего на проекты в сфере туризма.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/murmansk-1795935588.html

https://ria.ru/20220609/sotrudnichestvo-1794376482.html

https://ria.ru/20220603/obrazovanie-1792970675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мурманская область, россия, мурманск