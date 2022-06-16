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Украинская разведка заявила, что получила техдокументацию Крымского моста - РИА Новости, 17.06.2022
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Украинская разведка заявила, что получила техдокументацию Крымского моста
Украинская разведка заявила, что получила техдокументацию Крымского моста - РИА Новости, 17.06.2022
Украинская разведка заявила, что получила техдокументацию Крымского моста
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что получило детальную техническую документацию Крымского моста. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T21:07
2022-06-17T00:49
в мире
алексей резников
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
оон
крымский мост
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что получило детальную техническую документацию Крымского моста."В частности, речь о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса", — говорится в заявлении.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко сказал украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.Власти США объявили о поставке Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним. В Белом доме пообещали, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов не будет превышать 70 километров. Там отметили, что Украина предоставила США заверения не использовать установки против целей на территории России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заверения Киева о неиспользовании этих РСЗО ничего не стоят и верить им нельзя.
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в мире, алексей резников, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, оон, крымский мост
21:07 16.06.2022 (обновлено: 00:49 17.06.2022)
 
Украинская разведка заявила, что получила техдокументацию Крымского моста

ГУР минобороны Украины заявило, что получило детальную техдокументацию Крымского моста

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что получило детальную техническую документацию Крымского моста.
"В частности, речь о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса", — говорится в заявлении.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко сказал украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.
Власти США объявили о поставке Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним. В Белом доме пообещали, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов не будет превышать 70 километров. Там отметили, что Украина предоставила США заверения не использовать установки против целей на территории России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заверения Киева о неиспользовании этих РСЗО ничего не стоят и верить им нельзя.
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В миреАлексей РезниковУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныООНКрымский мост
 
 
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