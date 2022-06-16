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В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/most-1795739678.html
В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост
В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост - РИА Новости, 16.06.2022
В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост
Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:17
2022-06-16T20:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит стране вернуть Крым."Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным", — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли утверждать после таких заявлений, что безопасность Крыма гарантирована, особенно на фоне туристического сезона."Что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста, украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли гарантии того, что этого не случится и что может помешать Киеву осуществить такие угрозы.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
13:17 16.06.2022 (обновлено: 20:00 16.06.2022)
 
В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост

Пресс-секретарь Путина Песков: безопасность Крыма и его моста гарантирована военными

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит стране вернуть Крым.
"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным", — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли утверждать после таких заявлений, что безопасность Крыма гарантирована, особенно на фоне туристического сезона.
"Что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста, украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли гарантии того, что этого не случится и что может помешать Киеву осуществить такие угрозы.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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