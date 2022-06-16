https://ria.ru/20220616/most-1795739678.html
В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост
В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост - РИА Новости, 16.06.2022
В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост
Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:17
2022-06-16T13:17
2022-06-16T20:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763073817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d1f4821af891a50df37d57507ba7cba.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит стране вернуть Крым."Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным", — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли утверждать после таких заявлений, что безопасность Крыма гарантирована, особенно на фоне туристического сезона."Что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста, украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли гарантии того, что этого не случится и что может помешать Киеву осуществить такие угрозы.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763073817_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_93c7c6601118c1e462b4b435dffd3d92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
13:17 16.06.2022 (обновлено: 20:00 16.06.2022)
В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост
Пресс-секретарь Путина Песков: безопасность Крыма и его моста гарантирована военными
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее генерал-майор ВС Украины
Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если войскам поставят соответствующее вооружение из США
и Европы
. Также министр обороны Украины Алексей Резников
в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит стране вернуть Крым.
"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным", — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли утверждать после таких заявлений, что безопасность Крыма гарантирована, особенно на фоне туристического сезона.
"Что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста, украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли гарантии того, что этого не случится и что может помешать Киеву осуществить такие угрозы.