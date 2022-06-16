https://ria.ru/20220616/most-1795739678.html

В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост

В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост - РИА Новости, 16.06.2022

В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост

Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:17

2022-06-16T13:17

2022-06-16T20:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Также министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит стране вернуть Крым."Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным", — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли утверждать после таких заявлений, что безопасность Крыма гарантирована, особенно на фоне туристического сезона."Что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста, украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли гарантии того, что этого не случится и что может помешать Киеву осуществить такие угрозы.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр