https://ria.ru/20220616/moskva-1795660804.html
Бочкарев: в Москве втрое увеличили ввод объектов здравоохранения
Бочкарев: в Москве втрое увеличили ввод объектов здравоохранения - РИА Новости, 16.06.2022
Бочкарев: в Москве втрое увеличили ввод объектов здравоохранения
В Москве втрое увеличили объем ввода объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:19
2022-06-16T10:19
2022-06-16T10:19
москва
здравоохранение
андрей бочкарев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Недвижимость. В Москве втрое увеличили объем ввода объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров. Для сравнения, за тот же период 2021 года были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тысячи квадратных метров", – рассказал он.Глава столичного стройкомплекса уточнил, что среди объектов, получивших разрешения на ввод в первой половине года, – больничные корпуса на 245 коек, в том числе родильный дом на 130 коек в Коммунарке. Также в новой Москве сдана в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений."Кроме того, с начала года выдано четыре разрешения на строительство поликлиник в районах Дмитровский, Даниловский, Молжаниновский и Проспект Вернадского, которые в общей сложности смогут принимать более 2 тысяч пациентов за смену", – добавил Бочкарев.
https://ria.ru/20220615/moskva-1795371175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здравоохранение, андрей бочкарев
МОСКВА, 16 июн - РИА Недвижимость. В Москве втрое увеличили объем ввода объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"С начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров. Для сравнения, за тот же период 2021 года были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тысячи квадратных метров", – рассказал он.
Глава столичного стройкомплекса уточнил, что среди объектов, получивших разрешения на ввод в первой половине года, – больничные корпуса на 245 коек, в том числе родильный дом на 130 коек в Коммунарке
. Также в новой Москве
сдана в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений.
"Кроме того, с начала года выдано четыре разрешения на строительство поликлиник в районах Дмитровский, Даниловский, Молжаниновский и Проспект Вернадского, которые в общей сложности смогут принимать более 2 тысяч пациентов за смену", – добавил Бочкарев.