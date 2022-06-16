https://ria.ru/20220616/moskva-1795660804.html

Бочкарев: в Москве втрое увеличили ввод объектов здравоохранения

Бочкарев: в Москве втрое увеличили ввод объектов здравоохранения - РИА Новости, 16.06.2022

Бочкарев: в Москве втрое увеличили ввод объектов здравоохранения

В Москве втрое увеличили объем ввода объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:19

2022-06-16T10:19

2022-06-16T10:19

москва

здравоохранение

андрей бочкарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Недвижимость. В Москве втрое увеличили объем ввода объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров. Для сравнения, за тот же период 2021 года были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тысячи квадратных метров", – рассказал он.Глава столичного стройкомплекса уточнил, что среди объектов, получивших разрешения на ввод в первой половине года, – больничные корпуса на 245 коек, в том числе родильный дом на 130 коек в Коммунарке. Также в новой Москве сдана в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений."Кроме того, с начала года выдано четыре разрешения на строительство поликлиник в районах Дмитровский, Даниловский, Молжаниновский и Проспект Вернадского, которые в общей сложности смогут принимать более 2 тысяч пациентов за смену", – добавил Бочкарев.

https://ria.ru/20220615/moskva-1795371175.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, здравоохранение, андрей бочкарев