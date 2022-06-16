https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795771900.html

Глава Мордовии рассказал на ПМЭФ о развитии фармацевтики в регионе

Глава Мордовии рассказал на ПМЭФ о развитии фармацевтики в регионе - РИА Новости, 16.06.2022

Глава Мордовии рассказал на ПМЭФ о развитии фармацевтики в регионе

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о развитии отечественной фармацевтической отрасли в республике на Петербургском международном экономическом форуме,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:34

2022-06-16T14:34

2022-06-16T14:34

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

артем здунов

юрий зубов

россия

санкт-петербург

саранск

промомед

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о развитии отечественной фармацевтической отрасли в республике на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба главы региона.Участники сессии "Здоровое общество: курс на инновации и поддержку российского производителя" обсудили возможности и планы по реализации инновационных проектов в отечественной фармацевтике в современных реалиях."Глава Мордовии Артём Здунов выступил на сессии в качестве одного из основных спикеров. Он отметил, что фармацевтика входит в число приоритетных направлений для республики и занимает важное место в инвестиционном портфеле региона. Он подчеркнул, что завод "Биохимик" группы компаний "Промомед" – не только крупное предприятие международного уровня, но и один из важнейших налогоплательщиков региона", - говорится в сообщении.Говоря о взаимодействии региона с предприятием, Здунов подчеркнул важность совместной работы по регистрации новых лекарственных препаратов и защите интеллектуальной собственности. "В Мордовии основной генератор результатов интеллектуальной деятельности и затем объектов интеллектуальной собственности – это "Биохимик", группа компаний "Промомед". Мы входим в топ инновационных регионов страны, и значимая роль здесь принадлежит именно фармацевтике", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов отметил, что в Мордовии сейчас прекрасно отлажена цепочка взаимодействия науки, бизнеса, государства и правоохранной сферы. "Сфера интеллектуальной собственности сейчас очень востребована и актуальна, поэтому заниматься этим нужно. Кроме того, Саранск в этом году стал столицей изобретательства в России. Такое высокое звание было выиграно в честном конкурсе среди многих других регионов", - подчеркнул глава Роспатента, чьи слова приводятся в сообщении.Глава Мордовии, выступая на сессии, отметил важность взаимодействия с наукой и образованием. Завод "Биохимик" совместно с Мордовским госуниверситетом имени Огарева активно проводят исследования и разработки, направленные на совершенствование технологий производства лекарственных препаратов. Борьба с новой коронавирусной инфекцией продемонстрировала высокий результат этой кооперации. Речь идет о клинических испытаниях препарата "Арепливир", разработанного АО "Биохимик". В Институте физики и химии МГУ имени Огарева при поддержке компании "Промомед" открыты две современные лаборатории."Студенты без всякого стресса приходят на работу из университета и среднего профессионального учебного заведения, потому что они уже знают производство. Привлекаем специалистов и из других регионов. Кроме того, у нас с предприятием есть ряд совместных инфраструктурных проектов, в ближайшее время вы о них услышите", - сказал глава Мордовии.Исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков рассказал, что в Мордовии пришлось заново создавать новое производство антибиотиков, возрождать химический синтез и синтез субстанций, ставить на производство новые препараты.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220526/sotskontrakty-1790849433.html

https://ria.ru/20220520/ekonomika-1789768622.html

россия

санкт-петербург

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, артем здунов, юрий зубов, россия, санкт-петербург, саранск, промомед, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)