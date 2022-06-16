https://ria.ru/20220616/monroe-1795708370.html

Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас

Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас - РИА Новости, 16.06.2022

Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас

В Сети вышел первый тизер картины о Мэрилин Монро "Блондинка", пишет Collider. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:52

2022-06-16T19:52

2022-06-16T20:02

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Сети вышел первый тизер картины о Мэрилин Монро "Блондинка", пишет Collider.Образ культовой персоны воплотила кубино-испанская актриса Ана де Армас. В основе проекта — исторический роман Джойс Кэрол Оутс. Написал сценарий и снял ленту Эндрю Доминик.События разворачиваются в 1950 — 60-х годах. Особое внимание в нем уделяется внутренней жизни Монро и ее взглядам на мир.Черно-белый ролик начинается с того, что Мэрилин плачет перед зеркалом, а заканчивается кадрами, где она демонстрирует сияющую улыбку, которую зрители привыкли с ней ассоциировать. Collider отмечает, что это указывает на двойственность, характерную для жизни Монро: страдания за закрытыми дверями и ослепительную яркость на публике. В тизере звучит замедленный и жутковатый вариант культовой композиции "Diamonds are a girl’s best friend", что усиливает мрачные интонации. Премьера состоится на Венецианском кинофестивале летом 2022 года. 23 сентября фильм появится на сервисе Netflix.

https://ria.ru/20220609/hopkins-1794261395.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, мэрилин монро, ана де армас, netflix, что посмотреть