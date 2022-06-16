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Премьер ЦАР опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/molua-1795724190.html
Премьер ЦАР опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Премьер ЦАР опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
Премьер ЦАР опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:46
2022-06-16T12:46
петербургский международный экономический форум — 2022
цар
санкт-петербург
риа новости
медиа - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Молуа опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Он заявил, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым увеличение числа российских инструкторов в стране и другие меры для обеспечения безопасности. Он также не исключил и появления в ЦАР российской военной базы.Сообщение премьер-министра ЦАР также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Молуа был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Влада Копылова
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цар, санкт-петербург, риа новости, медиа - общество
12:46 16.06.2022
 
Премьер ЦАР опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Премьер ЦАР Молуа попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Молуа опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Он заявил, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым увеличение числа российских инструкторов в стране и другие меры для обеспечения безопасности. Он также не исключил и появления в ЦАР российской военной базы.
Сообщение премьер-министра ЦАР также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Молуа был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Российская военная база - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
10:53Петербургский международный экономический форум — 2022
В ЦАР допустили появление в стране российской военной базы
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЦАРСанкт-ПетербургРИА НовостиМедиа - Общество
 
 
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