https://ria.ru/20220616/molua-1795724190.html
Премьер ЦАР опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Премьер ЦАР опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
Премьер ЦАР опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:46
2022-06-16T12:46
2022-06-16T12:46
петербургский международный экономический форум — 2022
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санкт-петербург
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медиа - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Молуа опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Он заявил, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым увеличение числа российских инструкторов в стране и другие меры для обеспечения безопасности. Он также не исключил и появления в ЦАР российской военной базы.Сообщение премьер-министра ЦАР также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Молуа был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/tsar-1795672368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, санкт-петербург, риа новости, медиа - общество
Премьер ЦАР опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Премьер ЦАР Молуа попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram