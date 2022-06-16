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Санду рассказала об ограниченных контактах Молдавии с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
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Санду рассказала об ограниченных контактах Молдавии с Россией
Санду рассказала об ограниченных контактах Молдавии с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
Санду рассказала об ограниченных контактах Молдавии с Россией
Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что Кишинев поддерживает отношения с Москвой только на уровне послов. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:55
2022-06-16T23:55
николай попеску
россия
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что Кишинев поддерживает отношения с Москвой только на уровне послов."Сейчас общение минимально, оно происходит на уровне послов, наш посол в России иногда озвучивает сообщение, посол России в Кишиневе периодически вызывается в МИД", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.Она отметила, что экономические отношения между странами сейчас очень натянуты. В первую очередь, в этом виновата ситуация на Украине, которая является физическим препятствием для экспорта и импорта товаров. Молдавские производители могут найти альтернативные пути поставок товаров в Россию, но это сказывается на цене.Санду подчеркнула, что Молдавия сейчас сконцентрирована на поиске альтернативных рынков сбыта. К примеру, вице-премьер, глава МИД Николай Попеску отправится в Египет, чтобы обсудить экспорт молдавских фруктов.
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россия
молдавия
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николай попеску, россия, молдавия, кишинев, майя санду
23:55 16.06.2022
 
Санду рассказала об ограниченных контактах Молдавии с Россией

Санду: Молдавия поддерживает отношения с Россией только на уровне послов

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что Кишинев поддерживает отношения с Москвой только на уровне послов.
"Сейчас общение минимально, оно происходит на уровне послов, наш посол в России иногда озвучивает сообщение, посол России в Кишиневе периодически вызывается в МИД", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.
Она отметила, что экономические отношения между странами сейчас очень натянуты. В первую очередь, в этом виновата ситуация на Украине, которая является физическим препятствием для экспорта и импорта товаров. Молдавские производители могут найти альтернативные пути поставок товаров в Россию, но это сказывается на цене.
Санду подчеркнула, что Молдавия сейчас сконцентрирована на поиске альтернативных рынков сбыта. К примеру, вице-премьер, глава МИД Николай Попеску отправится в Египет, чтобы обсудить экспорт молдавских фруктов.
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Николай ПопескуРоссияМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
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