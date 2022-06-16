https://ria.ru/20220616/moldaviya-1795950547.html

Санду рассказала об ограниченных контактах Молдавии с Россией

Санду рассказала об ограниченных контактах Молдавии с Россией - РИА Новости, 16.06.2022

Санду рассказала об ограниченных контактах Молдавии с Россией

Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что Кишинев поддерживает отношения с Москвой только на уровне послов. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:55

2022-06-16T23:55

2022-06-16T23:55

николай попеску

россия

молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что Кишинев поддерживает отношения с Москвой только на уровне послов."Сейчас общение минимально, оно происходит на уровне послов, наш посол в России иногда озвучивает сообщение, посол России в Кишиневе периодически вызывается в МИД", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.Она отметила, что экономические отношения между странами сейчас очень натянуты. В первую очередь, в этом виновата ситуация на Украине, которая является физическим препятствием для экспорта и импорта товаров. Молдавские производители могут найти альтернативные пути поставок товаров в Россию, но это сказывается на цене.Санду подчеркнула, что Молдавия сейчас сконцентрирована на поиске альтернативных рынков сбыта. К примеру, вице-премьер, глава МИД Николай Попеску отправится в Египет, чтобы обсудить экспорт молдавских фруктов.

https://ria.ru/20220616/moldaviya-1795853356.html

россия

молдавия

кишинев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николай попеску, россия, молдавия, кишинев, майя санду