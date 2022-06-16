https://ria.ru/20220616/moldaviya-1795853356.html
Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину
Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о стремлении Запада подорвать стабильность в Молдавии по примеру соседней Украины. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:21
2022-06-16T17:21
2022-06-16T18:14
в мире
молдавия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
кишинев
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о стремлении Запада подорвать стабильность в Молдавии по примеру соседней Украины.Кроме того, дипломат обвинил Кишинев в попрошайничестве в ситуации с поставками газа."По большому счету вымогательство, разыгрывание: вот если вы нам не сделаете, то мы быстрее пойдем в Европу. А если сделаете, то все равно пойдем, но медленнее. Примерно так я эти сигналы считываю", — отметил Лавров.Еврокомиссия 17 июня должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Окончательное решение будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, кишинев, еврокомиссия, евросоюз
17:21 16.06.2022 (обновлено: 18:14 16.06.2022)
Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину
Лавров: из Молдавии пытаются сделать вторую Украину