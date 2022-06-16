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Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину - РИА Новости, 16.06.2022
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Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину
Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о стремлении Запада подорвать стабильность в Молдавии по примеру соседней Украины. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:21
2022-06-16T18:14
в мире
молдавия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
кишинев
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о стремлении Запада подорвать стабильность в Молдавии по примеру соседней Украины.Кроме того, дипломат обвинил Кишинев в попрошайничестве в ситуации с поставками газа."По большому счету вымогательство, разыгрывание: вот если вы нам не сделаете, то мы быстрее пойдем в Европу. А если сделаете, то все равно пойдем, но медленнее. Примерно так я эти сигналы считываю", — отметил Лавров.Еврокомиссия 17 июня должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Окончательное решение будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
молдавия
россия
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в мире, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, кишинев, еврокомиссия, евросоюз
17:21 16.06.2022 (обновлено: 18:14 16.06.2022)
 
Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину

Лавров: из Молдавии пытаются сделать вторую Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о стремлении Запада подорвать стабильность в Молдавии по примеру соседней Украины.

"Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину", — заявил он в интервью НТВ.

Кроме того, дипломат обвинил Кишинев в попрошайничестве в ситуации с поставками газа.
"По большому счету вымогательство, разыгрывание: вот если вы нам не сделаете, то мы быстрее пойдем в Европу. А если сделаете, то все равно пойдем, но медленнее. Примерно так я эти сигналы считываю", — отметил Лавров.
Еврокомиссия 17 июня должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Окончательное решение будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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В миреМолдавияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровУкраинаКишиневЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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