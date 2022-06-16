https://ria.ru/20220616/moldaviya-1795853356.html

Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину

Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину - РИА Новости, 16.06.2022

Лавров заявил о попытках Запада сделать из Молдавии вторую Украину

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о стремлении Запада подорвать стабильность в Молдавии по примеру соседней Украины. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:21

2022-06-16T17:21

2022-06-16T18:14

в мире

молдавия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

кишинев

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о стремлении Запада подорвать стабильность в Молдавии по примеру соседней Украины.Кроме того, дипломат обвинил Кишинев в попрошайничестве в ситуации с поставками газа."По большому счету вымогательство, разыгрывание: вот если вы нам не сделаете, то мы быстрее пойдем в Европу. А если сделаете, то все равно пойдем, но медленнее. Примерно так я эти сигналы считываю", — отметил Лавров.Еврокомиссия 17 июня должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Окончательное решение будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

молдавия

россия

украина

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, кишинев, еврокомиссия, евросоюз