https://ria.ru/20220616/modernizatsiya-1795788176.html
В Новгородской области планируют модернизацию электросетей
В Новгородской области планируют модернизацию электросетей - РИА Новости, 16.06.2022
В Новгородской области планируют модернизацию электросетей
Более 6 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию электросетей Новгородской области в рамках программы повышения надёжности электросетевого... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:12
2022-06-16T15:12
2022-06-16T15:19
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
андрей никитин (политик)
новгородская область
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Более 6 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию электросетей Новгородской области в рамках программы повышения надёжности электросетевого комплекса региона до 2025 года, сообщает пресс-служба областного правительства.Программу повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области на 2022-2024 годы обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор компании "Россети Северо-Запад" Артем Пидник."Программа предполагает реконструкцию за счёт федерального бюджета пяти подстанций 35-110 кВ и более 1 тысячи километров линий электропередачи, а также установку 182 реклоузеров и закупку 117 единиц спецтехники. Объем финансирования – 6,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Как отметил Никитин, вопрос модернизации энергетической инфраструктуры региона "очень важен" для властей Новгородской области."Я благодарен президенту, что он поддержал наше обращение о поддержке программы. Уже есть соответствующее поручение. Мы также благодарны компании "Россети Северо-Запад" за единую с нами конструктивную позицию", - сказал новгородский губернатор.По словам Пидника, соответствующая программа уже согласована Минэнерго РФ. "Мы разработали программу повышения надёжности электроснабжения совместно с регионом. Документ уже согласован министерством энергетики России. Программа позволит значительно повысить надежность электроснабжения во всех районах области", - уточнил он.Глава компании "Россети Северо-Запад" также рассказал, что в 2022 году планируется направить на ремонт электросетей Новгородской области 405 миллионов рублей. Энергетики отремонтируют 294 километра ЛЭП, 43 трансформатора на трансформаторных подстанциях, 63 трансформаторные подстанции, а также заменят 786 опор и 3,5 тысячи изоляторов. Предусмотрена и расчистка просек ЛЭП протяженностью более 3,3 тысяч гектаров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795748524.html
https://ria.ru/20220530/poligon-1791741096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей никитин (политик), новгородская область, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
15:12 16.06.2022 (обновлено: 15:19 16.06.2022)
В Новгородской области планируют модернизацию электросетей
На модернизацию электросетей Новгородской области выделят более шести миллиардов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Более 6 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию электросетей Новгородской области в рамках программы повышения надёжности электросетевого комплекса региона до 2025 года, сообщает пресс-служба областного правительства.
Программу повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области
на 2022-2024 годы обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ
) в четверг губернатор Новгородской области Андрей Никитин
и генеральный директор компании "Россети Северо-Запад" Артем Пидник.
"Программа предполагает реконструкцию за счёт федерального бюджета пяти подстанций 35-110 кВ и более 1 тысячи километров линий электропередачи, а также установку 182 реклоузеров и закупку 117 единиц спецтехники. Объем финансирования – 6,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил Никитин, вопрос модернизации энергетической инфраструктуры региона "очень важен" для властей Новгородской области.
"Я благодарен президенту, что он поддержал наше обращение о поддержке программы. Уже есть соответствующее поручение. Мы также благодарны компании "Россети Северо-Запад" за единую с нами конструктивную позицию", - сказал новгородский губернатор.
По словам Пидника, соответствующая программа уже согласована Минэнерго РФ
. "Мы разработали программу повышения надёжности электроснабжения совместно с регионом. Документ уже согласован министерством энергетики России. Программа позволит значительно повысить надежность электроснабжения во всех районах области", - уточнил он.
Глава компании "Россети Северо-Запад" также рассказал, что в 2022 году планируется направить на ремонт электросетей Новгородской области 405 миллионов рублей. Энергетики отремонтируют 294 километра ЛЭП, 43 трансформатора на трансформаторных подстанциях, 63 трансформаторные подстанции, а также заменят 786 опор и 3,5 тысячи изоляторов. Предусмотрена и расчистка просек ЛЭП протяженностью более 3,3 тысяч гектаров.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.