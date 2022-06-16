https://ria.ru/20220616/modernizatsiya-1795788176.html

В Новгородской области планируют модернизацию электросетей

В Новгородской области планируют модернизацию электросетей - РИА Новости, 16.06.2022

В Новгородской области планируют модернизацию электросетей

Более 6 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию электросетей Новгородской области в рамках программы повышения надёжности электросетевого... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:12

2022-06-16T15:12

2022-06-16T15:19

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

андрей никитин (политик)

новгородская область

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Более 6 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию электросетей Новгородской области в рамках программы повышения надёжности электросетевого комплекса региона до 2025 года, сообщает пресс-служба областного правительства.Программу повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области на 2022-2024 годы обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор компании "Россети Северо-Запад" Артем Пидник."Программа предполагает реконструкцию за счёт федерального бюджета пяти подстанций 35-110 кВ и более 1 тысячи километров линий электропередачи, а также установку 182 реклоузеров и закупку 117 единиц спецтехники. Объем финансирования – 6,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Как отметил Никитин, вопрос модернизации энергетической инфраструктуры региона "очень важен" для властей Новгородской области."Я благодарен президенту, что он поддержал наше обращение о поддержке программы. Уже есть соответствующее поручение. Мы также благодарны компании "Россети Северо-Запад" за единую с нами конструктивную позицию", - сказал новгородский губернатор.По словам Пидника, соответствующая программа уже согласована Минэнерго РФ. "Мы разработали программу повышения надёжности электроснабжения совместно с регионом. Документ уже согласован министерством энергетики России. Программа позволит значительно повысить надежность электроснабжения во всех районах области", - уточнил он.Глава компании "Россети Северо-Запад" также рассказал, что в 2022 году планируется направить на ремонт электросетей Новгородской области 405 миллионов рублей. Энергетики отремонтируют 294 километра ЛЭП, 43 трансформатора на трансформаторных подстанциях, 63 трансформаторные подстанции, а также заменят 786 опор и 3,5 тысячи изоляторов. Предусмотрена и расчистка просек ЛЭП протяженностью более 3,3 тысяч гектаров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795748524.html

https://ria.ru/20220530/poligon-1791741096.html

новгородская область

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей никитин (политик), новгородская область, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство энергетики рф (минэнерго россии)