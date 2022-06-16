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Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 16.06.2022
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Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 16.06.2022
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" провел маневр уклонения Международной космической станции от космического мусора, сообщили в четверг в "Роскосмосе". РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:13
2022-06-16T23:13
роскосмос
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-20" провел маневр уклонения Международной космической станции от космического мусора, сообщили в четверг в "Роскосмосе".Отмечается, что по данным подмосковного Центра управления полетами, опасное сближение прогнозировалось в 00.50 мск на расстоянии 285 метров.В "Роскосмосе" подчеркнули, что российские корабли "Прогресс МС" сегодня являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от объектов "космического мусора"."Например, затопленный недавно "Прогресс МС-18" обеспечил проведение девять коррекций высоты ее орбиты: шести плановых и трех маневров уклонения от "мусора", - напомнили в госкорпорации.
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роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
23:13 16.06.2022
 
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора

В "Роскосмосе" сообщили, что корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс МС-15"
Грузовой корабль Прогресс МС-15 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Грузовой корабль "Прогресс МС-15". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-20" провел маневр уклонения Международной космической станции от космического мусора, сообщили в четверг в "Роскосмосе".
"Российский "Прогресс" вновь увел МКС от "космического мусора". В 22:03 мск были включены двигатели грузового корабля Прогресс МС-20: они проработали 275 с, а величина импульса при этом составила 0,5 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 890 м", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Отмечается, что по данным подмосковного Центра управления полетами, опасное сближение прогнозировалось в 00.50 мск на расстоянии 285 метров.
В "Роскосмосе" подчеркнули, что российские корабли "Прогресс МС" сегодня являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от объектов "космического мусора".
"Например, затопленный недавно "Прогресс МС-18" обеспечил проведение девять коррекций высоты ее орбиты: шести плановых и трех маневров уклонения от "мусора", - напомнили в госкорпорации.
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