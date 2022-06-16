https://ria.ru/20220616/mks-1795946712.html

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 16.06.2022

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" провел маневр уклонения Международной космической станции от космического мусора, сообщили в четверг в "Роскосмосе". РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:13

2022-06-16T23:13

2022-06-16T23:13

роскосмос

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575143934_0:63:1080:671_1920x0_80_0_0_4a4cea4a8944820f5ee082f2e8bdf587.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-20" провел маневр уклонения Международной космической станции от космического мусора, сообщили в четверг в "Роскосмосе".Отмечается, что по данным подмосковного Центра управления полетами, опасное сближение прогнозировалось в 00.50 мск на расстоянии 285 метров.В "Роскосмосе" подчеркнули, что российские корабли "Прогресс МС" сегодня являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от объектов "космического мусора"."Например, затопленный недавно "Прогресс МС-18" обеспечил проведение девять коррекций высоты ее орбиты: шести плановых и трех маневров уклонения от "мусора", - напомнили в госкорпорации.

https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)