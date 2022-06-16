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Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 16.06.2022
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" провел маневр уклонения Международной космической станции от космического мусора, сообщили в четверг в "Роскосмосе". РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:13
2022-06-16T23:13
2022-06-16T23:13
роскосмос
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-20" провел маневр уклонения Международной космической станции от космического мусора, сообщили в четверг в "Роскосмосе".Отмечается, что по данным подмосковного Центра управления полетами, опасное сближение прогнозировалось в 00.50 мск на расстоянии 285 метров.В "Роскосмосе" подчеркнули, что российские корабли "Прогресс МС" сегодня являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от объектов "космического мусора"."Например, затопленный недавно "Прогресс МС-18" обеспечил проведение девять коррекций высоты ее орбиты: шести плановых и трех маневров уклонения от "мусора", - напомнили в госкорпорации.
https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html
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роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора
В "Роскосмосе" сообщили, что корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора