https://ria.ru/20220616/minfin-1795647364.html

Сторчак одобрил действия Минфина по евробондам

Сторчак одобрил действия Минфина по евробондам - РИА Новости, 16.06.2022

Сторчак одобрил действия Минфина по евробондам

Минфин России правильно делает, что продолжает пытаться выполнять свои обязательства по суверенным еврооблигациям: репутация дорого стоит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:26

2022-06-16T09:26

2022-06-16T09:31

экономика

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

санкт-петербург

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Минфин России правильно делает, что продолжает пытаться выполнять свои обязательства по суверенным еврооблигациям: репутация дорого стоит, заявил РИА Новости старший банкир ВЭБа, бывший замглавы этого министерства Сергей Сторчак в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Инвесторы-то при чем, которые на законных основаниях, совершенно осознанно приобретали наши бумаги. Они-то при чем? Пускай к властям своим претензии предъявляют. Мы обязательства выполняем. Думаю, правильно", - сказал Сторчак, отвечая на вопрос, правильно ли Минфин РФ делает, что продолжает платить по евробондам."Если мы уж выполнили обязательства по царским облигациям 150-летней давности, то что здесь стесняться? По-моему, стесняться не надо. Правильно делает Минфин, что пытается выполнять свои обязательства", - добавил он."Репутация, конечно, дорого стоит. Те, кто захочет увидеть наше ответственное поведение, тот увидит, кто не захочет, тот не увидит", - заключил Сторчак.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220602/citibank-1792562232.html

https://ria.ru/20220518/minfin-1789285566.html

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, санкт-петербург, министерство финансов рф (минфин россии)