https://ria.ru/20220616/minfin-1795647364.html
Сторчак одобрил действия Минфина по евробондам
Сторчак одобрил действия Минфина по евробондам - РИА Новости, 16.06.2022
Сторчак одобрил действия Минфина по евробондам
Минфин России правильно делает, что продолжает пытаться выполнять свои обязательства по суверенным еврооблигациям: репутация дорого стоит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:26
2022-06-16T09:26
2022-06-16T09:31
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
санкт-петербург
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Минфин России правильно делает, что продолжает пытаться выполнять свои обязательства по суверенным еврооблигациям: репутация дорого стоит, заявил РИА Новости старший банкир ВЭБа, бывший замглавы этого министерства Сергей Сторчак в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Инвесторы-то при чем, которые на законных основаниях, совершенно осознанно приобретали наши бумаги. Они-то при чем? Пускай к властям своим претензии предъявляют. Мы обязательства выполняем. Думаю, правильно", - сказал Сторчак, отвечая на вопрос, правильно ли Минфин РФ делает, что продолжает платить по евробондам."Если мы уж выполнили обязательства по царским облигациям 150-летней давности, то что здесь стесняться? По-моему, стесняться не надо. Правильно делает Минфин, что пытается выполнять свои обязательства", - добавил он."Репутация, конечно, дорого стоит. Те, кто захочет увидеть наше ответственное поведение, тот увидит, кто не захочет, тот не увидит", - заключил Сторчак.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220602/citibank-1792562232.html
https://ria.ru/20220518/minfin-1789285566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, министерство финансов рф (минфин россии)
09:26 16.06.2022 (обновлено: 09:31 16.06.2022)
Сторчак одобрил действия Минфина по евробондам
Сергей Сторчак одобрил действия Минфина по выполнению обязательств по евробондам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Минфин России правильно делает, что продолжает пытаться выполнять свои обязательства по суверенным еврооблигациям: репутация дорого стоит, заявил РИА Новости старший банкир ВЭБа, бывший замглавы этого министерства Сергей Сторчак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Инвесторы-то при чем, которые на законных основаниях, совершенно осознанно приобретали наши бумаги. Они-то при чем? Пускай к властям своим претензии предъявляют. Мы обязательства выполняем. Думаю, правильно", - сказал Сторчак, отвечая на вопрос, правильно ли Минфин РФ делает, что продолжает платить по евробондам.
"Если мы уж выполнили обязательства по царским облигациям 150-летней давности, то что здесь стесняться? По-моему, стесняться не надо. Правильно делает Минфин, что пытается выполнять свои обязательства", - добавил он.
"Репутация, конечно, дорого стоит. Те, кто захочет увидеть наше ответственное поведение, тот увидит, кто не захочет, тот не увидит", - заключил Сторчак.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.