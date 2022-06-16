https://ria.ru/20220616/minekonomrazvitiya-1795646595.html
МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону
МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону - РИА Новости, 16.06.2022
МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону
Минэкономразвития готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике России в лучшую сторону, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:23
2022-06-16T09:23
2022-06-16T11:14
экономика
максим решетников
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
санкт-петербург
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минэкономразвития готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике России в лучшую сторону, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на ПМЭФ.Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.Накануне, в среду, Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.Меры, которые интенсивно принимаются правительством, дают свой результат, добавил министр.На минувшей неделе Банк России улучшил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 14-17%. Также, по оценке регулятора, снижение ВВП страны по итогам 2022 года может оказаться меньше апрельского прогноза в 8-10%.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/prognoz-1795630069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, россия, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
09:23 16.06.2022 (обновлено: 11:14 16.06.2022)
МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону
Глава Минэкономразвития Решетников: министерство уточнит макропрогноз в лучшую сторону
С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минэкономразвития готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике России в лучшую сторону, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на ПМЭФ.
Минэкономразвития
сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ
по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.
Накануне, в среду, Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.
"Вы сказали, что мы соревнуемся в катастрофичности прогнозов, скорее нет, наверное. Последний месяц наоборот пошла волна улучшения оценок, улучшения прогнозов. Центральный банк недавно уточнил свой прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить прогноз в лучшую сторону", - сказал Решетников, выступая на сессии, посвященной ситуации в экономике России.
Меры, которые интенсивно принимаются правительством, дают свой результат, добавил министр.
На минувшей неделе Банк России улучшил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 14-17%. Также, по оценке регулятора, снижение ВВП страны по итогам 2022 года может оказаться меньше апрельского прогноза в 8-10%.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.