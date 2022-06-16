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МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/minekonomrazvitiya-1795646595.html
МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону
МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону - РИА Новости, 16.06.2022
МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону
Минэкономразвития готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике России в лучшую сторону, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:23
2022-06-16T11:14
экономика
максим решетников
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
санкт-петербург
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минэкономразвития готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике России в лучшую сторону, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на ПМЭФ.Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.Накануне, в среду, Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.Меры, которые интенсивно принимаются правительством, дают свой результат, добавил министр.На минувшей неделе Банк России улучшил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 14-17%. Также, по оценке регулятора, снижение ВВП страны по итогам 2022 года может оказаться меньше апрельского прогноза в 8-10%.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, максим решетников, россия, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
09:23 16.06.2022 (обновлено: 11:14 16.06.2022)
 
МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону

Глава Минэкономразвития Решетников: министерство уточнит макропрогноз в лучшую сторону

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минэкономразвития готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике России в лучшую сторону, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на ПМЭФ.
Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.
Супермаркет - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
06:20Петербургский международный экономический форум — 2022
Экономист дал прогноз по инфляции в России
Накануне, в среду, Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.
"Вы сказали, что мы соревнуемся в катастрофичности прогнозов, скорее нет, наверное. Последний месяц наоборот пошла волна улучшения оценок, улучшения прогнозов. Центральный банк недавно уточнил свой прогноз в лучшую сторону. Мы тоже готовимся уточнить прогноз в лучшую сторону", - сказал Решетников, выступая на сессии, посвященной ситуации в экономике России.
Меры, которые интенсивно принимаются правительством, дают свой результат, добавил министр.
На минувшей неделе Банк России улучшил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 14-17%. Также, по оценке регулятора, снижение ВВП страны по итогам 2022 года может оказаться меньше апрельского прогноза в 8-10%.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 15:52
ЦБ представит обновленный прогноз по макроэкономике в июле
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаМаксим РешетниковРоссияСанкт-ПетербургМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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