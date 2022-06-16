https://ria.ru/20220616/minekonomrazvitiya-1795646595.html

МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону

МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону - РИА Новости, 16.06.2022

МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону

Минэкономразвития готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике России в лучшую сторону, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:23

2022-06-16T09:23

2022-06-16T11:14

экономика

максим решетников

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

санкт-петербург

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минэкономразвития готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике России в лучшую сторону, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на ПМЭФ.Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.Накануне, в среду, Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития.Меры, которые интенсивно принимаются правительством, дают свой результат, добавил министр.На минувшей неделе Банк России улучшил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 14-17%. Также, по оценке регулятора, снижение ВВП страны по итогам 2022 года может оказаться меньше апрельского прогноза в 8-10%.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/prognoz-1795630069.html

https://ria.ru/20220610/prognoz-1794591018.html

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

экономика, максим решетников, россия, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)