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ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино" - РИА Новости, 16.06.2022
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ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино"
ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино" - РИА Новости, 16.06.2022
ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино"
ВТБ подписал на ПМЭФ-2022 меморандум с производителем бытовой химии ЗАО "Аист" о совместной деятельности в реализации проекта строительства нового предприятия в РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:57
2022-06-16T16:57
петербургский международный экономический форум — 2022
втб
денис бортников
новости компаний - экономика
санкт-петербург
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
импортозамещение
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВТБ подписал на ПМЭФ-2022 меморандум с производителем бытовой химии ЗАО "Аист" о совместной деятельности в реализации проекта строительства нового предприятия в петербургском индустриальном парке "Марьино" с объемом инвестиций до 8 миллиардов рублей, сообщает банк.Новое предприятие, для строительства которого "Аист" приобретает в индустриальном парке участок площадью 10,6 гектара, планируется запустить в 2027 году. Оно будет выпускать широкий спектр продукции бытовой химии, в том числе, с целью импортозамещения. Плановый объем производства составляет до 12 тысяч тонн в месяц."Партнерство с индустриальным парком "Марьино" для нас – это еще одна возможность создания благоприятных условий для реализации новых производственных проектов. В 2021 году ВТБ профинансировал в строительство третьей очереди промпарка, что позволило предложить рынку еще около 20 гектаров промышленной земли. Сегодня возможности "Марьино" высоко востребованы у российских предприятий, в том числе для организации импортозамещающих производств", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
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втб, денис бортников, новости компаний - экономика, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), импортозамещение
16:57 16.06.2022
 

ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтенд банка "ВТБ" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд банка ВТБ на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВТБ подписал на ПМЭФ-2022 меморандум с производителем бытовой химии ЗАО "Аист" о совместной деятельности в реализации проекта строительства нового предприятия в петербургском индустриальном парке "Марьино" с объемом инвестиций до 8 миллиардов рублей, сообщает банк.
Новое предприятие, для строительства которого "Аист" приобретает в индустриальном парке участок площадью 10,6 гектара, планируется запустить в 2027 году. Оно будет выпускать широкий спектр продукции бытовой химии, в том числе, с целью импортозамещения. Плановый объем производства составляет до 12 тысяч тонн в месяц.
"Партнерство с индустриальным парком "Марьино" для нас – это еще одна возможность создания благоприятных условий для реализации новых производственных проектов. В 2021 году ВТБ профинансировал в строительство третьей очереди промпарка, что позволило предложить рынку еще около 20 гектаров промышленной земли. Сегодня возможности "Марьино" высоко востребованы у российских предприятий, в том числе для организации импортозамещающих производств", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ВТБДенис БортниковНовости компаний - ЭкономикаСанкт-ПетербургПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)Импортозамещение
 
 
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