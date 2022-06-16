https://ria.ru/20220616/memorandum-1795831710.html

ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино"

ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино" - РИА Новости, 16.06.2022

ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино"

ВТБ подписал на ПМЭФ-2022 меморандум с производителем бытовой химии ЗАО "Аист" о совместной деятельности в реализации проекта строительства нового предприятия в РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:57

2022-06-16T16:57

2022-06-16T16:57

петербургский международный экономический форум — 2022

втб

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новости компаний - экономика

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петербургский международный экономический форум (фонд)

импортозамещение

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВТБ подписал на ПМЭФ-2022 меморандум с производителем бытовой химии ЗАО "Аист" о совместной деятельности в реализации проекта строительства нового предприятия в петербургском индустриальном парке "Марьино" с объемом инвестиций до 8 миллиардов рублей, сообщает банк.Новое предприятие, для строительства которого "Аист" приобретает в индустриальном парке участок площадью 10,6 гектара, планируется запустить в 2027 году. Оно будет выпускать широкий спектр продукции бытовой химии, в том числе, с целью импортозамещения. Плановый объем производства составляет до 12 тысяч тонн в месяц."Партнерство с индустриальным парком "Марьино" для нас – это еще одна возможность создания благоприятных условий для реализации новых производственных проектов. В 2021 году ВТБ профинансировал в строительство третьей очереди промпарка, что позволило предложить рынку еще около 20 гектаров промышленной земли. Сегодня возможности "Марьино" высоко востребованы у российских предприятий, в том числе для организации импортозамещающих производств", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

https://ria.ru/20220616/finansirovanie-1795738603.html

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Алёна Пава

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