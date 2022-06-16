https://ria.ru/20220616/memorandum-1795831710.html
ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино"
ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино" - РИА Новости, 16.06.2022
ВТБ поможет построить импортозамещающее производство в промпарке "Марьино"
ВТБ подписал на ПМЭФ-2022 меморандум с производителем бытовой химии ЗАО "Аист" о совместной деятельности в реализации проекта строительства нового предприятия в РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:57
2022-06-16T16:57
2022-06-16T16:57
петербургский международный экономический форум — 2022
втб
денис бортников
новости компаний - экономика
санкт-петербург
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841000_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d43be881d20ccb4bea7685539448c628.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВТБ подписал на ПМЭФ-2022 меморандум с производителем бытовой химии ЗАО "Аист" о совместной деятельности в реализации проекта строительства нового предприятия в петербургском индустриальном парке "Марьино" с объемом инвестиций до 8 миллиардов рублей, сообщает банк.Новое предприятие, для строительства которого "Аист" приобретает в индустриальном парке участок площадью 10,6 гектара, планируется запустить в 2027 году. Оно будет выпускать широкий спектр продукции бытовой химии, в том числе, с целью импортозамещения. Плановый объем производства составляет до 12 тысяч тонн в месяц."Партнерство с индустриальным парком "Марьино" для нас – это еще одна возможность создания благоприятных условий для реализации новых производственных проектов. В 2021 году ВТБ профинансировал в строительство третьей очереди промпарка, что позволило предложить рынку еще около 20 гектаров промышленной земли. Сегодня возможности "Марьино" высоко востребованы у российских предприятий, в том числе для организации импортозамещающих производств", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
https://ria.ru/20220616/finansirovanie-1795738603.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841000_74:186:2556:2048_1920x0_80_0_0_514b45b51c61d9f8fec2ea3dc2faa120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, денис бортников, новости компаний - экономика, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), импортозамещение